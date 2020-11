La Junta baraja el traslado de los 37 positivos de la residencia de Cantalpino a otras de la provincia y la capital

"Estamos analizando posibilidades y organizándolo, que no es fácil" explican fuentes de la Administración regional, mientras el PSOE lo da por hecho y respalda al alcalde de Mozárbez, que rechaza el desalojo de mayores de la residencia para acoger a otros COVID

El brote de coronavirus que afecta a la residencia de Cantalpino, con 37 positivos (uno ha superado la enfermedad) y tres fallecidos, ha obligado a tomar medidas extraordinarias como el traslado de los positivos a otro centros de la capital y la provincia, debido a las bajas del personal del centro por cuarentena.

Fuentes de la Junta de Castilla y León han confirmado que se están analizando "varias posibilidades" para el traslado de los mayores con COVID-19, así como organizándolo "porque no es fácil". Y una de las residencias que se baraja como destino de estos mayores es Colisée Mozárbez, aunque no la única. Con la situación en Cantalpino "controlada y tutelada por la Junta", estas mismas fuentes han asegurado que, debido a la complejidad del traslado, no parece probable que se realice este viernes.

El alcalde de Mozárbez dice "no" al desalojo de la residencia para acoger a mayores procedentes de Cantalpino

A la espera del traslado de estos 37 mayores positivos en COVID desde Cantalpino, el secretario general del PSOE en Salamanca, Fernando Pablos, ha dado "todo el apoyo del partido" al alcalde de Mozárbez, Fermín Pérez, "en su rechazo a la decisión de la Junta de desalojar la residencia del municipio para trasladar a pacientes COVID de otras localidades".

Según un comunicado del PSOE, trabajadores de la residencia de Mozárbez han explicado al alcalde que la Junta "se plantea realojar a las personas que están en Mozárbez en otras gestionadas por la misma empresa y, convertir la misma, en un centro exclusivo de pacientes COVID por decisión de la Junta de Castilla y León.

Esta decisión "incomprensible, y que ha generado sorpresa e indignación en Mozárbez, muestra la falta de planificación de la Junta en el ejercicio de sus competencias en materia de residencias y ha motivado que el alcalde solicite a la Junta la paralización de la misma y una reunión urgente con los responsables de haberla adoptado".

Sorpresa entres los familiares de los residentes de Mozárbez: "Trastocan su vida"

El posible traslado de los residentes de Mozárbez -sin casos COVID- a otros centros también ha generado malestar entre las familias que se preguntan por qué no se contrata personal para Cantalpino. Estos familiares aseguran que resulta incomprensible que se reubique a los residentes sanos en otras residencias "porque trastocan la vida de estos ancianos que llevan ocho meses sin poder abrazar a hijos y nietos. Además no todos acceden a irse de 'su casa', por lo que al quedarse, corren el riesgo de infección por mucho que digan que los mayores infectados en una planta y los limpios en otra".