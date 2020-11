¿El café adelgaza? La respuesta puede ayudarte a perder peso

En el año 2019, un equipo de investigadores de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, publicaba un estudio en la prestigiosa revista científica Nature en el que se vinculaba la ingesta de café con la posibilidad de que ayudara a adelgazar. La razón era que, según aquella investigación, el café aumentaba la grasa marrón que ayuda a quemar calorías, según informa el diario El Confidencial.

Ese estudio dio la vuelta al mundo porque hubo quien pensó que la cafeína acabaría con todos sus problemas de peso… pero nada más lejos de la realidad. El café tiene muchos amantes y ese descubrimiento llevó a muchas personas a pensar que era la panacea para adelgazar, pero analizando el estudio a conciencia se ha descubierto que difícilmente puede ayudar a perder peso.

El científico Andrew Carey, del Instituto Baker para el Corazón y la Diabetes, publica en Life Hacker un análisis sobre aquel descubrimiento. Y el titular que se puede extraer es casi desalentador: sí, el café estimula la grasa marrón. Pero, desafortunadamente, lo hace en cantidades tan pequeñas que para que pudiera servir para perder peso necesitaríamos tomar 100 cafés cada día.

Un estudio ilusionante

La grasa marrón se encuentra, principalmente, en la zona del cuello y el torso de las personas. Es muy diferente a la grasa que se concentra en la zona de la cintura ya que la primera es la que se encarga de aumentar o reducir la cantidad de energía necesaria para producir el calor que necesita el cuerpo. Si hay más grasa marrón, más calorías se queman.

La investigación de la Universidad de Nottingham confirmó que, efectivamente, el café puede generar grasa marrón, pero lo consiguieron en sus experimentos en el laboratorio con ratones. Después, hicieron un experimento con nueve personas, a las que dieron una taza de café instantáneo o una taza de agua, como fórmula de control.

Los investigadores midieron la actividad de esa grasa marrón en las 9 personas por medio de la temperatura de la piel cerca del cuello, una de las zonas que más grasa marrón acumula. Así, descubrieron que la temperatura de la piel aumentó en esa zona de los hombros entre las personas que habían tomado la taza de café, pero no en aquellos que bebieron agua.

Sin embargo, aunque aparentemente el experimento funcionó, Andrew Carey explica que hay que tomarlo con precaución. Primero, por la poca cantidad de personas que participaron en el estudio, apenas 9. Segundo, porque el análisis estadístico del experimento no incluye los datos necesarios para comparar los dos grupos de personas, los que tomaron café y agua. Es decir: no se usaron métodos científicos para verificar si algo sucedió por casualidad o por una determinada razón.

El café y el adelgazamiento

Además, Carey explica que "medir la temperatura de la piel no es necesariamente el indicador más preciso de la grasa marrón. Yo mismo y otros investigadores hemos demostrado que los efectos de estos medicamentos 'imitadores' dan como resultado diversos efectos, incluido un aumento del flujo sanguíneo a la piel. Donde no sabemos si los cambios en la temperatura de la piel se deben a la grasa parda o factores no relacionados, confiar en esta medida puede ser problemático".

Pero, además, está el problema de la ración de café que se tomó. El café instantáneo que se usó en el estudio contenía 65 mg de cafeína, una cantidad que, a juicio de Carey, "es difícil imaginar que pueda aumentar la quema de energía de la grasa marrón cuando los estudios que utilizan grandes dosis de medicamentos más potentes que imitan el frío (como la efedrina) no causan ese efecto o, en el mejor de los casos, provocan aumentos modestos en la actividad de la grasa marrón".

Algunos deportistas de élite utilizan la cafeína como fórmula mejorar el rendimiento y lo hacen con una dosis unas diez veces más alta que al tomar un café instantáneo. Por eso, Carey apunta que "deberíamos beber 100 ó 200 tazas de café para activar los efectos de la cafeína" sobre la grasa marrón. Por eso, cree que las personas no deberían pensar en el café como un truco para adelgazar.

Eso sí: tanto médicos como nutricionistas coinciden en apuntar al café y al té como bebidas beneficiosas que debemos añadir a nuestra dieta cuando tratamos de adelgazar. Son bebidas sanas, tomadas con moderación, que no aportan calorías y que pueden servir entre horas para calmar el hambre, en lugar de tomar otras opciones menos saludables.

Pero, si lo que queremos es perder peso, tomar un café más o menos no servirá para ese propósito. O, al menos, no se ha confirmado todavía con un estudio a gran escala.