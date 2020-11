Dani Rovira revela cuál fue su reacción al descubrir que padecía cáncer

Él mismo lo ha dejado claro: ahora mismo está "sano como una pera". Pero el camino no ha sido nada fácil. Dejar atrás un cáncer no es algo que pueda decir todo el mundo. De hecho, es algo en lo que piensas nada más te dan la noticia. Y precisamente esa primera emoción es la que ahora ha querido revelar Dani Rovira, según informa el diario digital 20minutos.

El actor, que recientemente cumplió 40 años "agradecido a la vida por esta segunda oportunidad", está a día de hoy enfrascado en la reformulación de su espectáculo tras el "shock" de no poder estrenarlo por las nuevas restricciones andaluzas, pero por supuesto no se olvida del enorme apoyo que han sido sus seguidores.

Por ello les ha querido hacer partícipes de cuál fue su reacción cuando en marzo de este mismo año le informaban de su diagnóstico: linfoma de Hodgkin. En una entrevista con la Cadena Ser, el cómico, ya totalmente recuperado, ha recordado cómo fue descubrirse un bulto en la clavícula.

Aunque no se le pasó por la cabeza que fuera cáncer, sí que fue corriendo al hospital. "Hasta ese momento pensaba que podía ser cualquier otra cosa, el cerebro no está preparado para eso", ha explicado, para a continuación contar que hasta ese día "ni conocía ni sabía quién era ese tal Hodgkin".

"Cuando me llamaron, puse a grabar el móvil para no perderme nada y poder contarle luego a una amiga mía que es médica lo que me han dicho", contó, dando a continuación un relato que demuestra cómo su mente rápidamente entendió todo lo que significaba lo que los médicos le estaban contando... pero no así su cuerpo.

"Me tumbé. Perdí el conocimiento y todo. Luego al rato me desperté, fuimos al quirófano a hacer la biopsia", ha desvelado, antes de explicar cuál fue su truco mientras duraban las sesiones de quimioterapia. Y este no es otro que consumir THC, el principal componente psicoactivo del cannabis (no por nada sus siglas son para tetrahidrocannabinol).

Así, gracias a la marihuana terapéutica Rovira pudo superar muchas jornadas durísimas. "Te alivia las náuseas, los vómitos, los dolores y te da ganas de comer", ha puntualizado, así como una decisión que para él fue muy sencilla: entre estar "hecho un trapo o pedete", él escogía siempre lo segundo.