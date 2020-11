Rafa Dueñas sabe lo que quiere para 'su' Salamanca CF UDS: "Un equipo agresivo y que busque el arco rival"

El técnico del Salamanca CF UDS no podrá contar, según sus propias palabras, con Nacho López y el Puma para el encuentro

Rafa Dueñas volverá a sentarse en el banquillo. El propio mexicano sonreía a pregunta de SALAMANCA24HORAS y contestaba que lo hará como ayudante sanitario. Lo que tiene claro es que jugará con un esquema 1-4-3-3 y que quiere un equipo ofensivo.

Mensaje a los jugadores. "En principio, que hagamos consciencia en lo que tenemos que mejorar. Eso en lo que representa en la parte anímica. En lo técnico- táctico, aclarar las ideas. Para nosotroso, lo que trabajamos s el orden. De ahí, partir de esa base. De ahí, un equipo contundente y que quiera ganar".

Identidad. "Un equipo agresivo y que busque el arco rival. No hablo de golpear sino de tener claro el objetivo. Jugaremos 4-3-3. Puedo dar la alineación pero voy a esperar hasta que los jugadores lo sepan".

Celta B. "Un equipo en buena dinámica. Le da ritmo al juego. Juega 4-4-2 y a veces 4-3-3. Creo que intenta jugar bien con la pelota. Van a ser competitivos del minuto 1 al 94".

Bajas. "Nacho que todavía no completa. Y Puma. Tiene molestia en el aductor. Vamos a esperar al final".

Apagafuegos. "Yo siempre estoy a disposición del club. He vivivo etapas complicadas en el club y siempre las hemos sacado adelante".

Uxío. "Es una parte fundamental del equipo en todos los entimos. Espero que, como Duma, Madrigal y Puma, que entregue lo mejor de él y marcque goles. Lo vi mejor esta semana en lo anímico".

En el banquillo. "Con ficha de ayudante sanitario. No me preocupa que me llamen ayudante sanitario, yo sé lo que soy y lo que puedo ayudar al equipo".