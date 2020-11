VÍDEO | El Teatro Liceo acoge este domingo el espectáculo de circo 'YOLO' de la compañía Lucas Escobedo

El Teatro Liceo acogerá este domingo, 29 de noviembre, un espectáculo dirigido a todos los públicos, “YOLO” (You Only Live Once- Solo se vive una vez). Se trata de un canto a la vida a través del circo, un grito de lucha que nace de lo más profundo de uno mismo para llenar el escenario y el patio de butacas de ilusión.

Mediante diferentes disciplinas, como son las acrobacias, los malabares, las técnicas aéreas o el humor, la compañía Lucas Escobedo nos presenta diferentes situaciones aparentemente imposibles en un espectáculo con música en directo.

Tal como explica la compañía “YOLO es, y pretende ser, el sueño de alguien hecho realidad”. El espectáculo integra, además de las técnicas circenses, musicales e interpretativas, diversos valores que se han utilizado como base para su creación y se expresan en la representación del mismo: autoconfianza, compañerismo, perseverancia, creatividad o tolerancia.

Esta propuesta obtuvo el premio FETEN 2019 al Mejor Espectáculo de Gran Formato y Espacio Sonoro. Las entradas tienen un precio de 10 euros y se pueden comprar en www.ciudaddecultura.org