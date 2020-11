La supuesta amante de Jesé Rodríguez denuncia a Aurah Ruiz

Tras su idílica celebración de cumpleaños de Aurah Ruiz, la relación de la ‘influencer’ y el futbolista Jesé Rodríguez ha vuelto a saltar por los aires. La joven publicó a noche unos ‘stories’ en Instagram en las que destapaba una supuesta deslealtad del jugador del PSG con la ex pretendienta de ‘MyHyV’ Rocío Amar, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

En los audios compartidos por la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ en Instagram, Aurah acusa a la supuesta amante del padre de su hijo Nyan de “querer televisión” y de dedicarse a la “prostitución”. Es por ello que la respuesta de Amar no se ha hecho esperar.

“Ella ya no está con él, pero no le conviene decirlo para que él parezca el malo. Así que, por favor, recordarte que para ser infiel tienes que tener pareja. El problema que, claro, no te conviene decir que Jesé te volvió a dejar”, apuntó Amar. “Decir que me dedico a la prostitución es delito”, sentenció la joven.

A continuación, Aurah desveló que Amar le había interpuesto una denuncia. “Sí, sí, me denunció. Trae que lo voy a poner yo en mi directo. Esta es la denuncia que me ha hecho Rocío poniendo el DNI de Jesé”, explicó antes de que una amiga le quitara el telefono mientras le decía “no vas a decir nada más”.

Ante todo lo ocurrido, parece que Aurah ha decidido dar el paso definitivo y dejar atrás su turbulenta historia con el futbolista, al que ha recriminado en más de una ocasión no estar pendiente de su hijo. “Van a cambiar muchas cosas en mi vida”, aseguró la joven.