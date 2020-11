​Íñiguez: “Estoy muy orgulloso de ellas y este es el camino a seguir”

Roberto Íñiguez mostraba su alegría por el gran partido de su equipo ante un rival con el doble de presupuesto, según el propio técnico del equipo perfumero. Además, valoró la gran defensa de Hayes sobre Allen.

Valoración. “Tengo dos puntos en la cabeza: creo que ha sido un gran partido. Creo que Valencia es un gran equipo y hoy todo el mundo lo ha podido ver. Por eso tiene más mérito lo que ha hecho el equipo porque veníamos de abajo y el partido estaba difícil. He dicho alguna vez que Valencia es un equipo que podría jugar Final Four. Tienen dos jugadoras que las han jugado conmigo, conozco a Allen… el trabajo que ha hecho Hayes es increíble. Nunca he visto defender a Allen así. Creo que hemos tenido problemas dentro. Normales. Porque ellas tienen el mejor juego interior de la Liga. Pero creo que podemos mejorar. Y el segundo punto es: llevamos aquí desde el 3 de agosto, es una temporada difícil por todas las circunstancias, y el equipo no ha entrenado ni un día mal. Son cuatro meses. Siempre con foco y compitiendo. No hemos perdido ni un solo partido desde que empezamos. Creo que el equipo compite siempre. Estoy muy orgulloso de ellas y este es el camino a seguir”.

Burbuja. “Vamos a ver cómo recuperamos para la burbuja. Hoy he tomado alguna decisión sobre minutos porque sé que esas jugadoras van a ayudar mucho en Euroliga. La confianza en todos es visible. Muy orgulloso de ellas y espero que también lo tenga la gente que estaba en casa”.

Juego interior. “Con Katie Lou al cuatro y Milic al cinco hemos hecho algo diferentes a lo que son ellas. Siempre he pensado que los tiros que ha tirado Lou están bien. Pero creo que nos ha faltado romper al aro con Cazorla… Hayes sí ha ido dura aunque fallase. A Milic la hemos encontrado. Conocéis a Laura Gil como te colapsa y Gülich habéis visto que es una jugadora de máximo nivel. Por eso está en ese equipo, porque le han pagado lo que le han pagado. Valencia tiene, mínimo, el doble de presupuesto que nosotros. Tenemos que estar orgullosos y en un ambiente frío en el que echamos de menos a la gente”.

Sin público. “Prefiero un Würzburg lleno a vacío. A mí me gusta transmitir a la gente y creo que el equipo vuela. Las jugadoras lo notan. Intento que el banquillo haga ruido y estemos juntas. Ahora es más fácil jugar aquí como visitante que como local”.

Desgaste de tres partidos en Euroliga. “Lo primero, yendo a mañana. Vamos a ver cómo recuperamos a la gente. Raquel ya está con scout aunque le he frenado mucho con Valencia. Primero Izmit. Le voy a pedir a las jugadoras que el equipo sea el que es. Creo que hoy nos faltó un poco de verticalidad”.

Arbitraje. “No hablo de árbitros. Las hostias que me dieron por el último día aquí por toda España, todavía resuenan en mi cabeza. Tampoco hubiese hablado si hubiésemos perdido el partido”.