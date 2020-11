El Guijuelo no puede fallar ante el colista Coruxo

El Club Deportivo Guijuelo cuenta en su casillero con cinco puntos de quince posibles. Un bagaje muy pobre para un equipo que debería pelear por los puestos de acceso a la Liga PRO.

Por ello, el equipo dirigido por Jacobo Montes necesita mejorar su imagen a domicilio (cero puntos y seis goles encajados entre Zamora y Santiago de Compostela) y sumar tres puntos que les metan de lleno en la zona media de la tabla.

Este domingo, a partir de las doce de la mañana, el Guijuelo visitará O Vao para enfrentarse al Coruxo. Los gallegos con colistas, con un solo punto y sin haber estrenado su casillero de goles a favor en los primeros cinco partidos.

El técnico gallego tiene pasado en el Coruxo pero sabe de la importancia del partido. “Tengo, dentro de la plantilla y el cuerpo técnico, amigos y gente a la que tengo mucho cariño. Pero hay que dejar los sentimentalismos a un lado; nos jugamos mucho”, afirma Jacobo Montes.

El propio Jacobo tiene problemas en el lateral izquierdo. Kike Pina está sancionado (Dan Ojog y Manu Molina no viajan por lesión) y Razvan tiene pocas opciones de jugar. “Kike no está. Razvan aún no está descartado porque ha trabajado con el grupo aunque limitado. Podemos cambiar el esquema y jugar con tres centrales o adaptar ahí a un jugador”, explica el entrenador chacinero.

El que sí estará será el capitán Jonathan Martín. El experimentado central sabe que su equipo llega con urgencias: "Tenemos que ganar. El fútbol es el presente. Los 300 partidos ya son historia y quedan atrás. La realidad es que tenemos que ganar a un gran rival con números inexplicables. Mantienen el bloque de otros años y sabemos lo difícil que es ganar allí. Creo que tendrán un ultimatum en el banquillo y eso les hará salir con más fuerza. Pero nosotros tenemos que ganar sí o sí".