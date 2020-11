Nostalgia de cine

Los amantes del cine son gente rara y poco de fiar. Hace tiempo que me di cuenta. Los conozco bien porque me muevo entre ellos con naturalidad. Camino despacio como Robert Mitchum en La Noche del Cazador, frecuento Malas Calles como las de Scorssese, y bebo ginebra barata como Bogart en La reina de África. De modo que me considero capacitado para decir unas cuantas cosillas sobre esos que creen ser algo más que meros aficionados al cine