"Cambia el Black por el Local Friday", el mensaje de Fridays For Future en Salamanca para incentivar el comercio local

En la tarde del viernes, jornada del Black Friday, la agrupación Fridays For Future —junto a la denominada Extincion Rebellion— llevó a cabo en Salamanca, en la plaza del Liceo, una acción colectiva con el lema "Cambia el Black por Local Friday". Los participantes se fueron colocando a lo largo de la Calle Toro sosteniendo pancartas que mostraban los beneficios de invertir en el comercio local, tanto para el consumidor como para el vendedor. A fin de cuentas, aseguran, "nuestro consumo en este comercio ayuda a salvar cientos de puestos de trabajo en Salamanca"

"Sin duda alguna, los negocios locales son los que se han visto más afectados por el confinamiento y las medidas sanitarias producto de la pandemia del coronavirus. Además de verse reducidas sus ventas en un 50%, entre el 10% y el 15% de estos negocios locales no volvieron a abrir después del confinamiento, y entre esos, 1 de cada 3 no volverá a abrir nunca, según los datos de la Confederación Española de Comercio (CEC)", afirman desde Fridays For Future.

"La importancia que tiene la economía local va más allá de aportar al PIB del país, genera millones de empleos, dan carácter y prosperidad al barrio en el que se encuentran, los propietarios invierten en su comunidad, emplean prácticas más sostenibles, contribuyen a frenar la despoblación rural, crean una comunidad y, más que nada, en la mayoría de los casos son el sustento principal de quienes lo manejan", dicen.





En Salamanca, muchos negocios de proximidad han tenido que cerrar debido a las dificultades que han tenido para mantenerse a flote. "Y los que no, están realizando un gran esfuerzo para sobrevivir a este año tan terrible. Ha sido un período de muchísima dificultad en el que han adoptado distintas medidas para hacer frente a las restricciones impuestas por el COVID y poder adaptarse a las circunstancias para seguir adelante", aseguran desde la agrupación.

"El éxito del Black Friday en años anteriores ha hecho de esta la fecha clave en el calendario del comercio local. Este año presenta un reto muy grande para estos negocios, pues el aforo limitado en el establecimiento, los protocolos de higiene y protección o la modificación de las horas de cierre, todas restricciones impuestas por la pandemia, han hecho que muchos consumidores opten por una forma más cómoda y segura que acudir a una tienda física. Por ende, este podría ser el Black Friday más online de la historia, lo que llevaría a los negocios locales a un segundo plano y supondría aún más pérdidas, ya que no cuentan con una plataforma online para la distribución y promoción de sus productos, haciéndolos incapaces de competir frente a las grandes empresas", continúan.

Con esta acción, los colectivos hacen un llamamiento a los ciudadanos para que apoyen a los negocios de proximidad aquí en Salamanca. Más que simples establecimientos, son éstos los que aportan vida y colectividad a la ciudad, y muchas familias dependen de ellos para subsistir. Está en nuestras manos el que salgan adelante, asegurémonos que así sea.