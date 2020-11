VÍDEO | Los reputados virólogos salmantinos del Monte Sinaí de Nueva York: “Si todo el mundo se vacuna y sigue teniendo precauciones, saldremos de esta en 2021"

Con motivo de esta celebración, el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra organizó en la tarde del viernes una interesantísima charla online dirigida por Ignacio López-Goñi, microbiólogo y divulgador científico que contó con la participación del matrimonio Ana Fernández-Sesma y Adolfo García Sastre, catedráticos de microbiología en la Facultad de Medicina del Monte Sinaí de Nueva York.

Ana Fernández-Sesma es de Puerto de Béjar y estudió en la Universidad de Salamanca. Actualmente dirige un grupo de investigación que estudia cómo los virus modulan nuestro sistema inmune y cómo se han de desarrollar nuevas terapias contra enfermedades virales como el dengue, el zika, VIH, gripe y el SARSCoV2. Durante los últimos años ha estado en el top 5 de investigadoras de microbiología financiadas por el NIH (National Institutes of Health).

Por su parte, Adolfo García-Sastre, natural de Burgos, se doctoró en Ciencias en la Universidad de Salamanca y es catedrático de Medicina y Microbiología en el Instituto Patógenos Emergentes y Salud Global de la Facultad de Medicina del Monte Sinaí de Nueva York. Además, es director del Centro de Investigación sobre la Patogénesis de la Influenza (CRIP), para la Investigación y Vigilancia de la gripe en EE.UU. Sus investigaciones se han centrado en mejorar las vacunas contra el virus de la gripe e investigar las interacciones entre estos agentes y sus huéspedes.

El objetivo de la charla, retransmitida a través de YouTube, fue el de fortalecer las vocaciones científicas a través del testimonio de dos profesionales que desarrollan una carrera científica de éxito. Sin embargo, las preguntas de López-Goñi también hicieron un énfasis especial en la pandemia de Covid-19.

Preguntados ambos científicos por el 2021 que está por comenzar, y si habrá una tercera ola, Ana Fernández-Sesma señaló que se muestra “optimista pero cauta”. “La sociedad nos exigía poder sacar la vacuna y los científicos lo han conseguido, porque las vacunas ya están prácticamente listas”, afirmó la viróloga.

Fernández-Sesma indicó que, pese a que las vacunas se han realizado a una velocidad mayor que en otras ocasiones, “no se han hecho sin tener cuidado”. “Creo que se está trabajando bien y, pese a que se están dando a conocer los resultados de forma prematura porque hay mucha presión, estoy segura de que vamos a poder contar con un abanico de vacunas disponible”, comentó en la charla.

La científica de Puerto de Béjar cree que la gente no debe obsesionarse con la eficacia de la vacuna, porque “con que tenga una eficacia del 70% será suficiente si se consigue vacunar a los grupos de riesgo”. “Creo que estamos viendo la luz al final del túnel y, si todo el mundo se vacuna y se sigue teniendo precauciones, seguramente saldremos de esta en 2021 y podremos volver a tener una vida más normal”. Eso sí, Fernández-Sesma hizo énfasis en que no hay que relajarse y la población debe seguir pensando “desde un punto de vista global y no en lo que es bueno para cada uno”.

“Es necesario concienciar a la población de la importancia de la vacunación”

Adolfo García-Sastre afirmó que se han realizado “muchos avances” en los últimos meses con respecto a las vacunas. “La ciencia ya ha dado con lo que buscaba”, comentó. En ese sentido, el catedrático de la Universidad Monte Sinaí de Nueva York consideró como clave que a la hora de suministrar la vacuna haya una buena logística y organización. “Es necesario concienciar a la población de la importancia de la vacunación”.

“Si la logística se realiza bien estaremos sin pandemia a mediados del año que viene. Si se hace mal y no se distribuyen bien o no se vacuna al número de gente necesario, se alargará mucho más”, finalizó el investigador.