El precio del agua del grifo en Salamanca, muy por debajo de la media nacional

De todos los servicios que llegan hasta nuestros domicilios, el agua del grifo es el más esencial. Su gestión corresponde a los ayuntamientos, que a veces la delegan o comparten con empresas privadas, y que son los responsables de fijar la estructura de las tarifas y los precios que se van a cobrar a los usuarios.

Cada pueblo y cada ciudad tiene sus precios y no es fácil compararlos, pero la organización de consumidores OCU lleva desde hace 11 años registrando y contrastando periódicamente el precio del agua de distribución en España.



En esta ocasión, han recogido los precios vigentes en octubre de 2020 en 50 capitales de provincia, Vigo, Gijón y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y los resultados revelan grandes diferencias entre ciudades, no siempre justificadas por la escasez del recurso, y estructuras tarifarias que no están diseñadas para promover el ahorro de agua.



De entrada, entender las tarifas del agua no es fácil para los consumidores. Normalmente las tarifas establecen unos costes fijos de acceso y una parte variable según el consumo. El precio del m3 se fija de manera lineal o por tramos o bloques (los metros cúbicos hasta cierto límite se facturan a un precio, los del segundo bloque a otro precio, normalmente más caro), con el fin de desincentivar el derroche de agua.



La factura de un hogar con un consumo medio (unos 175 m3 al año) es de 304,04 euros al año en promedio. Sin embargo, esta cifra esconde grandes diferencias, como se puede ver en la tabla elaborada por la OCU: en Palencia, Orense, Guadalajara o Soria la factura media anual no alcanza los 180 euros, mientras que en Barcelona, Murcia o Sevilla supera los 500 euros. Así, una familia sevillana que gaste al año exactamente la misma cantidad de agua que una palentina pagará 560 euros en lugar de 157 euros, un 257 % más.



En el caso de Salamanca, la factura anual del agua para un hogar con un consumo normal, de unos 175 m3, es de 249,72 euros, mientras que la media nacional está en 304,04 euros.

Esta es la tabla completa elaborada por la OCU: