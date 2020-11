VÍDEO | Una reportera de Telecinco abandona en directo la conexión del informativo con Pedro Piqueras

Los espectadores de Informativos Telecinco han mostrado su sorpresa por lo ocurrido este viernes con una reportera de la cadena durante una conexión en directo, según informa el diario digital 20minutos.

El presentador, Pedro Piqueras, dio paso a Elisa Cardenal, que se encontraba en Segovia para informar de las restricciones. "Sin embargo, muy pocos bares se han atrevido a abrir, ¿no?", preguntaba Piqueras a la reportera.

La profesional comenzaba muy segura respondiendo a Piqueras que los bares que habían abierto en Segovia lo habían hecho "con recelo porque consideran que son medidas insuficientes".

No obstante, acto seguido, la reportera empieza a parecer visiblemente más nerviosa, tanto en el tono de su voz como en la mano que sujeta el micro. "Los hosteleros lamentan que se abra otra vez... No, no", se escucha decir a la periodista mientras sale del plano de la cámara. Acto seguido, los informativos dieron paso a un reportaje ya grabado sobre el tema.