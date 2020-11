Vuelven los 'Premios Castilla y León' para todos aquellos que deseen presentar sus candidaturas en el ámbito de las ciencias, letras, artes, deporte o social

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha presentado este lunes, 30 de noviembre, una nueva convocatoria de los Premios Castilla y León, coincidiendo con su publicación en el Boletín Oficial. Tal y como ha recordado, estos premios son "el más alto reconocimiento que hace la Comunidad Autónoma a los castellanos y leoneses que destacan por su aportación en los ámbitos de las ciencias, las letras, las artes, el deporte o el social". También se reconoce a quienes no habiendo nacido aquí, han vinculado su carrera a esta tierra.

Acompañado del consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, Igea ha asegurado que volver a convocar los Premios Castilla y León “es apostar por la normalización de las costumbres anteriores a la pandemia y una forma de afrontar el futuro con optimismo, al tiempo que supone seguir reconociendo a quienes, incluso en tiempos como los actuales, no han cejado en su empeño de crear, investigar, luchar y darse a los demás”. En este sentido ha subrayado la necesidad de reconocerlos y premiarlos “porque esa es también una forma de reconocernos a nosotros mismos como Comunidad, de demostrar que somos capaces de ayudarnos los unos a los otros y de resaltar el valor del individuo en la comunidad”. Por ello, ha animado a todas las instituciones, universidades y asociaciones culturales y a los ciudadanos de Castilla y León a presentar sus candidaturas a esta nueva edición de los Premios Castilla y León.

Hay que recordar que la edición de 2019 tuvo que ser declarada desierta por la pandemia y la única modalidad que pudo ser fallada fue la de Ciencias Sociales y Humanidades que, el 11 de marzo de 2020, eligió al catedrático emérito de Geografía Fernando Manero Miguel. Igea ha explicado que la situación creada por la COVID19 obligó a tomar la decisión de no proseguir con el fallo para el resto de modalidades en tanto no se produjese la estabilización de la situación. No obstante, según han detallado tanto el vicepresidente como el consejero de Cultura, si la situación sanitaria es propicia, se le integrará en la entrega de galardones del próximo año junto al resto de premiados que se fallen.

En 1984 se creó el Premio ‘Castilla y León’, en singular, destinado a galardonar la labor de aquellas personas, equipos e instituciones que hubiesen contribuido a la exaltación de los valores de la Comunidad castellana y leonesa, o que, realizada por castellanos y leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, supusiera una aportación destacada al saber universal. Dicho premio se ‘pluralizó’ en 2016, convirtiéndose en los actuales ‘Premios Castilla y León’, con sus seis modalidades: Letras; Artes; Investigación Científica y Técnica; Ciencias Sociales y Humanidades; Valores Humanos y Sociales; y Deporte. De los premiados, un 10 por ciento han sido mujeres, cifra que Igea espera que se corrija "no como cuota, sino como expresión de justicia e igualdad en reconocimiento a los hombres y mujeres de esta tierra".

Dotación económica

Hasta el año 2010, inclusive, los premios contaron con una dotación económica, que se recuperó para la edición de 2019. La cuantía de dicha dotación la establece la Consejería de Cultura y Turismo en cada convocatoria anual. En 2019 y también en la de este año 2020, ha quedado fijada en 18.000 euros.

La decisión de la elección de los premiados recae sobre un jurado nombrado por el consejero de Cultura y Turismo para cada modalidad, y del que forman parte personas de reconocido prestigio o expertas en cada una de las áreas objeto del galardón.

Las propuestas de las candidaturas pueden ser realizadas tanto por instituciones públicas y privadas, como Fundaciones, Asociaciones, Colegios Profesionales, Academias y personalidades de todo el mundo. Para ello deben realizar sus propuestas en el formulario ‘Propuesta de candidatura Premios Castilla y León’, disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León accesible a través de la dirección electrónica, dirigida a la Consejería de Cultura y Turismo.

Además, se debe aportar la relación de méritos del candidato y una relación de sus obras o publicaciones más relevantes, pudiendo acompañarse de los apoyos a la candidatura que se conciten y, en general, de cuantos documentos aporten datos relevantes e información suplementaria. El plazo de entrega de las candidaturas finaliza el 29 de enero de 2021.