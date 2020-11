Se filtran más mensajes del Salamanca CF UDS; Uxío: "Estoy hasta la p****, pero juro que por todos vosotros, trabajaré más que nunca"

Después de los mensajes filtrados por aficionados de Fernando Monárrez, en los que el mexicano retaba a un seguidor a quedar y ha acabado con el propio jugador fuera del club, también han salido a la luz otros mensajes de Uxío.

El delantero gallego se marchaba desolado del césped del Helmántico tras la derrota ante el Celta B. En el mensaje, aparecido en la red social twitter, Uxío explica: "No me creo esta situación. Vivo por y para que todo vaya bien. Estoy frustrado por no jugar, porque no apuesten por un tío que se ha dejado todo por el club y que, con confianza, es un delantero bueno para la categoría".

Pero lo más rimbombante llegaba después. "Y que apuesten por otros que ya están llamando a sus representantes para salir. Estoy hasta la p**** pero juro que por todos vosotros, trabajaré más que nunca".