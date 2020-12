Molina: "Remamos todos en la misma dirección"

El cancerbero de Cartagena se medirá este domingo a su ex equipo, Unionistas

Carlos Molina comenzó la competición como portero titular del Guijuelo pero, tras la segunda jornada ante el Zamora, el técnico Jacobo Montes apostó por Sarkauskas bajo palos. El meta de Cartagena sigue ejercitándose al máximo en busca de una oportunidad para volver al once inicial y también reconoce que será muy complicado el choque ante Unionistas.

Charla del lunes. "Venimos de un partido en el que no hemos estado bien. Después se junta con un viaje largo, en el que la cabeza da demasiadas vueltas y da mucho tiempo para pensar. Era necesario aclarar ideas".

Vestuario. "El grupo está unido. Siempre lo ha estado y trabaja así. Pero era necesario hablar y reconducir la situación para ver dónde fallamos. Remamos todos en la misma dirección".

Unionistas. "Tiene las ideas muy claras, sabe lo que juegan desde el inicio hasta el final y le meten mucha intensidad a su juego. No he empezado la guerra de mensajes con mis ex compañeros, llevamos algún tiempo sin mandarnos whatsapp".