​Astu y su relación con Unionistas: “Desde que ya no está gente como Tom, la relación es como con cualquier otro club: lejana”

El director deportivo del Club Deportivo Guijuelo, Jorge González Rojo ‘Astu’, no tuvo inconveniente en dar la cara en SALAMANCA24HORAS y analizar el mal arranque de su equipo. El propio Astu asume que su planificación debió mejorar en número de efectivos en la zaga y mantiene su confianza en ‘Los Montes’. Además, reconoce que su relación con Unionistas (donde estuvo cuatro años) es actualmente inexistente.

Situación. “Dolidos. Es cierto que la imagen que estamos dando fuera de casa no es la mejor. Todos tenemos que aportar lo máximo posible. Tenemos un cuerpo técnico muy bueno y profesional y estamos encantados con su día a día. Vamos a ver si por fin, ese trabajo se traduce en resultados, que es lo único que importa”.

A mejorar. “El equipo en casa está muy bien. Hemos tenido un calendario difícil en casa. Eso nos hace no ser tan negativos. Los rivales que hemos perdido fuera son con rivales directos y tenemos que mejorar los primeros minutos de partido y cometer menos errores. Hay que ser prácticos y no regalar. Eso es lo que están tratando de mejorar”.

Charla del lunes. “Hemos dicho que confiamos en ellos como desde el primer día. Pero hay que dar más. No vale solo con entrenar muy bien, con competir en casa, porque fuera la imagen hay que mejorarla. Vamos a jugar contra un equipo que está muy bien clasificado y nos saca seis puntos”

Autocrítica. “Aquí todos somos culpables. Ahora llega el mercado y, esos errores que yo creo que he cometido, tengo que tratar de solucionar. La plantilla estamos viendo que es corta. Tenemos varios lesionados, sobre todo en la línea de atrás y el míster tiene que inventarse. Además, estamos teniendo bajas ahí como la lesión de Dan, la de Raz y estamos muy cortos de efectivos. Tengo que dotar de más gente esa línea y para el resto del campo hay que tratar de mejorarlo. Podemos tener la excusa de Lolo no está al cien por cien, de que hemos fichado a Manu Molina y por desgracia se ha lesionado… pero creo que, aún así, faltando esas dos piezas, tenemos bastante material. Y ese aspecto tengo que mejorarlo”.

¿Ultimátum a Jacobo? “No. La verdad es que no. No estamos contentos con los resultados pero el equipo está con el entrenador y el cuerpo técnico. Eso es lo más importante. Al igual que el año pasado estaba con Ángel y este año también. Veo todos los entrenamientos y todos los partidos. A mí me gusta la forma de trabajar. Evidentemente, la imagen fuera de casa es mala y la puntuación es mala. Pero si hay un club que es ejemplar es el Guijuelo y yo no seré el que lo cambie de momento”.

Unionistas. “Por mi trabajo he visto todos los partidos. Defensivamente, está demostrando en los momentos claves de partido, ser un equipo contacto. En Zamora tuvo ese acierto en momento determinante y, a partir de ahí, compite muy bien. Está bien clasificado y puede ser un poco sorpresa por lo complicado del grupo y su rivalidad. Tenemos que ir allí a ganar y convertirlo en rival directo. En los derbis hay que ir a morder al rival”.

Relación con Unionistas. “Inexistente. Desde que ya no está gente como Tom, la relación es como con cualquier otro club: lejana. He estado allí muy bien los años que estuve, pero ya no tengo ninguna relación. Con el director deportivo tampoco existe ninguna relación. Como en su día le dije, le doy la enhorabuena por el puesto. Cada uno tiene su camino y yo tengo que mirar por lo mío. Cada uno tiene que tratar de hacer su trabajo lo mejor posible. Desde hace mucho tiempo prefiero centrarme en lo mío y no pienso tanto en Unionistas como lo hacía hace tres años”.