La consejera de Sanidad defiende las casetas de obras para que los pacientes esperen “calentitos”

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, defendió hoy la instalación de casetas de obra a las puertas de los centros de salud para que los pacientes que acuden a una gestión puedan esperan “calentitos”, ahora que ha llegado el frío a Castilla y León. Por ello, rechazó las críticas del PSOE que este fin de semana exigió explicaciones por la colocación de lo que denominaron “barracones”.

En una comparecencia para informar sobre la evolución del COVID-19, la titular de Sanidad explicó que estas casetas han sido solicitadas por los coordinadores de los centros de salud que no tienen doble circuito o instalaciones de espera para pacientes que acuden a conocer un resultado, a la prueba del Sintrom o para una prueba de antígenos de segunda generación, frente al COVID-19.

Por tanto, la consejera remarcó que es una solución “coyuntural” puesto que a su juicio las obras no eran una “alternativa” en este momento dada la incidencia de la pandemia. “Si no lo hacemos mal y si lo hacemos mal”, reflexionó al tiempo que hizo hincapié en que el objetivo es que los usuarios no pasen frío en las esperas en la calle de los centros de salud.