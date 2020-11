Se buscan voluntarios para ir gratis a un crucero por el Caribe

Los cruceros poco a poco quieren volver a surcar los mares, pero las medidas anticovid deben ser lo suficientemente estrictas para evitar sorpresas. Royal Caribbean quiere hacer las pruebas más realistas posibles de sus protocolos. Por eso, busca voluntarios mayores de 18 años que no tengan ninguna enfermedad que pueda suponer alguna complicación en caso de contagiarse de coronavirus, según informa el diario digital El Confidencial.

El crucero partirá de Fort Lauderdale (Florida) rumbo a la isla de CocoCay (Bahamas), que es propiedad de la compañía. Ya hay más de 100.000 personas inscritas, según afirman en Caribean News Digital, pero se siguen admitiendo inscripciones mediante su formulario web.

Antes de embarcar, todos los pasajeros seguirán las medidas covid impuestas por Estados Unidos. Durante unas semanas se realizarán todas las actividades de un típico crucero en la superficie, incluyendo pruebas de excursiones a la costa en islas privadas. Además se harán simulacros de cuarentena y de reuniones estándar. Cuando el crucero regrese todos los pasajeros volverán a someterse a las pruebas médicas correspondientes.

Cruceros de alto riesgo

Actualmente, los viajes en crucero están suspendidos, pero se espera que puedan reiniciar sus viajes el año que viene. La compañía SeaDream Yath Club ya hizo una iniciativa parecida para probar la seguridad de sus cruceros a principios de noviembre. Intentó reanudar sus viajes al Caribe, pero se vio obligada a volver al puerto de salida tras detectar que siete pasajeros y dos tripulantes eran positivos en covid.

A los pasajeros que dieron negativo se les permitió volar de vuelta a casa y la compañía ha cancelado sus viajes por el resto del 2020. "Se requirieron múltiples pruebas PCR negativas antes de que los pasajeros embarcaran, pero esto no fue suficiente para evitar que el Covid-19 se subiera a bordo", aseguró SeaDream, según informa el diario digital El Confidencial.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ha elevado el nivel de peligrosidad de los cruceros a un 4, ya que el riesgo de exposición en estos viajes es "muy alto". Es el máximo nivel de catalogación, según recoge la CNN: "Los pasajeros de cruceros corren un mayor riesgo de propagación de enfermedades infecciosas de persona a persona, incluyendo COVID-19, y se han registrado brotes de COVID-19 en cruceros", ha advertido el CDC.

