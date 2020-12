David Castaño, de Ciudadanos: “Estamos ante unos presupuestos necesarios para atajar la crisis derivada de la covid-19”

Los procuradores de Ciudadanos, David Castaño y María Montero, han ofrecido una rueda de prensa para valorar y dar a conocer las partidas de los Presupuestos Generales de la Comunidad que afectan a la provincia de Salamanca.

El parlamentario autonómico David Castaño ha calificado como “razonable” el proyecto de Cuentas para 2021, ya que permiten dinamizar económicamente la Comunidad y proteger a los ciudadanos. “Estamos ante unos presupuestos fundamentales para atajar la crisis de la covid; es más, es la herramienta fundamental que tendrá nuestro el Gobierno para atajar las consecuencias sociales, sanitarias y económicas de la pandemia. Están elaborados bajo un marco económico creíble”, ha asegurado.

Castaño ha destacado que, tras dos años de prórrogas, el gobierno de Cs y el PP en la Junta ha remitido a las Cortes un proyecto de Presupuestos Generales para la Comunidad, que es fruto de la unidad y fortalezas de ambas formaciones políticas para hacer frente a la covid-19.

El también portavoz liberal ha contrapuesto el borrador para las Cuentas del próximo año – necesarias, prudentes y responsables – con la tramitación parlamentaria que ha llevado a cabo el Gobierno de la nación, “ejemplo de inestabilidad, incertidumbre, un ataque a la unidad y a la igualdad del conjunto de España y, en definitiva, un perjuicio de la recuperación social y económica de la ciudadanía”.

Asimismo, ha reivindicado que estos “son los presupuestos más sociales de la historia de Castilla y León”, que armonizan y equilibran dos objetivos: “reactivar la economía y blindar el sistema de protección social”.

En concreto, se aumenta en un 21,7% las partidas de Sanidad (un 42% del total del presupuesto, que supone un incremento del 54% respecto a 2018); un incremento del 13% para políticas de empleo, y no se hace a coste de las clases medias y trabajadores de la Comunidad. Además, no se ha hecho a costa del bolsillo de los castellanos y leoneses, ya que el Gobierno de Cs y PP no ha subido los impuestos.

Actuaciones que se suman al compromiso que Ciudadanos arrancó en el Congreso de los Diputados de paralizar del impuesto al diésel y reducir el IVA de las mascarillas quirúrgicas. “En definitiva, unos presupuestos centrados en fortalecer el sistema de protección social y el tejido económico y laboral de Castilla y León”, ha concluido.

Por su parte, la procuradora María Montero ha explicado que “estos presupuestos son los más elevados de la historia de nuestra comunidad autónoma, Castilla y León. Unos presupuestos adaptados a la situación actual de crisis sanitaria, social y económica, provocada por la aparición de la Covid-19. Son responsables, sensatos y realistas”.

En el caso de la provincia de Salamanca, la parlamentaria liberal ha destacado inversiones clave en materia sanitaria como "los casi 250 millones de euros para el nuevo Hospital de Salamanca; la puesta en marcha de tres nuevos centros de salud en Calzada de Valdunciel, El Zurguén y Villares de la Reina, o los casi 255.000 euros para el centro de Investigación del Cáncer logrados por Ciudadanos", junto a un potente refuerzo en Servicios Sociales y ayuda a la dependencia.

También ha destacado la apuesta de la Junta por el patrimonio turístico y cultural, clave en la reactivación económica de la provincia, y ha señalado que se potenciará con nuevos eventos como el Congreso Internacional de Turismo Rural el próximo otoño en Salamanca.

Montero, además, ha trasladado su reconocimiento “a todos los que están en primera línea de la lucha contra la pandemia: todo el personal del sistema sanitario”, así como ha agradecido su paciencia y buen hacer a todos los autónomos salmantinos.

“Mi máximo reconocimiento a todos aquellos que un día, ilusionados, levantaron la trapa de su nuevo negocio. Por todas esas personas, porque es responsabilidad de las administraciones públicas gestionar bien el dinero público, estos son unos presupuestos buenos y equilibrados”, ha aseverado.