Amor Romeira destapa la relación amorosa que tuvo con Jesé Rodríguez

Amor Romeira ha iniciado una guerra personal contra Jesé Rodríguez y está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Todo comenzó cuando la colaboradora de Telecinco fue la encargada de comunicar a Aurah que Jesé le estaba siendo infiel tan solo un día después de su cumpleaños, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

Como era de esperar, las amenazas por parte del jugador y su entorno hacia la televisiva no se hicieron esperar: “No quiero hacer algo que luego... que ponga el stop porque sino va a ser mayor esto. Con dinero en esta vida se hace de todo y a los que más hay que temer es a los que tienen dinero”, escribía Misael -hermano de Jesé- a una amiga de Romeira.

Lejos de asustarse, Amor decidió tomarse la justicia por su mano y contar todo todito. Lo hizo en el “Romeira informativos”, que habitualmente publica en su cuenta de Instagram. Y es que, a parte de dar su versión sobre el culebrón del momento Aurah-Jesé-Rocío hizo públicos todos los detalles de su relación amorosa con el delantero del PSG.

“Hablando con Rocío, no sé si fue un lapsus o qué, dijiste ‘la tía esta o el tío este’, refiriéndote a mí. A ver Jesé, parece que se te ha olvidado las veces que hemos follado. A lo mejor tengo que refrescarte cómo nos metimos en el reservado VIP, que era un cuarto con cristales tintados, recordarte que había más gente que saben de nuestra noche de pasión...”, ha arrancado la exconcursante de GH.

Y ha continuado: “Que, por cierto, la noche de pasión estaba tu mejor amigo, que dijiste que si no me importaba que mirara. Y te dije que mientras no me tocara no pasaba nada. Y empezamos a dar rienda suelta a la pasión, pero cuando me tocó el pecho me enfadé y te peleaste con tu amigo”, ha proseguido.

“Hace tiempo sabías perfectamente lo que era y disfrutabas. Si quieres empiezo a dar detalles... porque estoy contando solo cómo te conocí, pero puedo seguir contando más. Así que no me faltes al respeto y recuerda lo que soy, porque tú lo conociste muy bien”, ha continuado Amor.

Pero la cosa no ha quedado aquí y la colaboradora ha querido destapar otro ‘affaire’ del exjugador del Real Madrid con otro personaje de la televisión: “Cuando te estabas liando conmigo te pillé ‘in fraganti’ con una de ‘MyHyV’ y tuvimos una pequeña discusión”, ha sentenciado.

Sin embargo, Amor no ha dado fechas exactas, por lo que no sabemos si durante esa época el atacante ya mantenía una relación con Aurah. Una Aurah que este domingo entraba en ‘ La Casa Fuerte’ tras la expulsión de Sonia Monroy. Veremos cómo se toma todo esto cuando salga...