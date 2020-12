VÍDEO | Atentado en Alemania: un coche arrolla a varios peatones y se confirman dos muertos y diez heridos

Un coche ha arrollado este mediodía a varias personas al entrar acelerando en una zona peatonal de la ciudad alemana de Trier, según informa la Policía de la localidad. Las autoridades hablan ya de al menos dos muertos y una decena heridos, según informa el diario digital 20minutos.

La Policía alemana ha detenido al presunto conductor del vehículo, aunque todavía no ha calificado lo ocurrido de atentado.

El conductor arrestado es un hombre de 51 años del distrito de Trier-Saarburg. El vehículo ha sido puesto asegurado, según ha informado la Policía.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde en una zona peatonal del centro histórico de la ciudad, cerca de la famosa Porta Nigra, al lanzarse el automóvil, un Range Rover gris, a gran velocidad sobre los transeúntes y varios puestos de los comercios en la calle durante varios cientos de metros. De ahí siguió el coche hasta una calle adyacente, ya fuera de la zona peatonal, donde fue interceptado por varios vehículos de la policía y su conductor fue detenido por agentes.

BREAKING VIDEO: Aftermath - car hits people in pedestrian zone in Trier city of Germany.#Trier pic.twitter.com/aEaZnJLw4b