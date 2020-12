El sector turístico salmantino se manifiesta este miércoles en las Cortes para pedir auxilio a su situación: "No tenemos nada que vender, ni siquiera un café para llevar"

En estos meses se viene hablando mucho de los sectores que peor lo están pasando por la pandemia de Covid-19. Uno de ellos es el del turismo, que en Salamanca como en tantos otros lugares de la geografía española, la está pasando canutas. La intención de la manifestación junto a las Cortes es conseguir, según los organizadores, "que se nos vea y se nos ponga voz, ya que el sector de las agencias de viajes nos estamos hudiendo".

Una representación de las agencias de viajes de la ciudad indica a SALAMANCA24HORAS que llevan desde marzo "cancelando todo el trabajo hecho desde septiembre de 2019". "Seguimos sin poder vender nada, ni siquiera a nivel nacional, debido a las restricciones perimetrales. En cambio, continuamos pagando los alquileres de nuestras oficinas, seguros sociales, cuotas de autónomos, impuestos, suministros (agua, luz, internet, teléfonos...), sueldos (porque en algunos casos seguimos necesitando a parte de nuestra plantilla para poder gestionar todas las cancelaciones y pelear por los reembolsos que, nueve meses después seguimos sin recibir de navieras, mayoristas, compañías aéreas, etcétera) y necesitamos ayudas para mantener nuestros negocios hasta que tengamos un producto que poder vender".

Y es que las agencias emisoras no pueden vender viajes a prácticamente ningún país del mundo por las restricciones españolas y por el cierre de fronteras de la inmensa mayoría. "No tenemos nada que vender, nosotros ni siquiera tenemos un café para llevar, ni comida a domicilio, no tenemos producto que ofrecer", afirman.

"La ayuda que tenemos, si es que lo podemos llamar ayuda, es la solicitud de un préstamo ICO para poder reembolsar a los clientes todo el dinero que a nosotros no nos han devuelto los proveedores, y que nos endeuda todavía más. Las agencias de viajes no somos financieras… en pocos meses llegarán las cuotas de estos préstamos y no tendremos cómo pagarlas porque seguimos sin poder vender nada", lamentan.

Por ello, porque necesitan auxilio, el sector turístico solicita una ampliación de los ERTEs hasta recuperar realmente la actividad. Es decir, que los países vuelvan a abrir sus fronteras, empezando por España, y así permitir una incorporación escalonada de sus plantillas.

Este es el manifiesto completo de la protesta de este miércoles: