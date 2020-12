Pablo Alborán confiesa el motivo por el que fue detenido por la policía

Pablo Alborán consiguió el lunes el reconocimiento de ‘El Hormiguero’ por haber entrado en su selecto ‘club platino’. El cantante acudió para presentar su nueva edición del disco ‘Vértigo’ que saldrá el próximo 11 de diciembre, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

Pero lo más divertido de la entrevista fueron las anécdotas que contó el malagueño, sobre todo la que le pasó la última vez que viajó a Miami. “¿Por qué no cuentas por qué te ha fichado la policía de Miami?”, le preguntó Pablo Motos para que los espectadores descubrieran el mal trago que pasó su invitado.

“Voy a México a pasar la cuarentena para poder hacer un programa de televisión en Miami. Llego al aeropuerto después de dos semanas guardando cuarentena encerrado en la habitación de un hotel me dicen que me detienen, que no me dejan entrar en Miami. Y yo, iluso de mí, le sigo: ‘Pero que me he hecho los PCR, pinchadme el dedo!’”, comenzó explicando con humor.

“Me dicen que me detienen y no me explican por qué. Me encierran en un cuartillo muy conocido en el aeropuerto de Miami cuando hay alguna irregularidad con tu pasaporte o tal”, siguió detallando. Y desveló el motivo por el que le habían parado: “Me falsificaron dos permisos de conducir americanos con mi cara, con otro nombre. El escáner visual te escanea la cara y dice que tu cara coincide con la de los carnets”.

“Imagina yo allí diciendo: ‘ese no soy yo’. No me pusieron esposas ni nada. Yo les dije: ‘vengo a hacer un programa. Sabes que no es verdad’. El policía me dijo que sabía que no era verdad, pero que tenía que hablar con los abogados”, siguió explicando al presentador.

Y así explicó el final de la historia: “Me dejaron salir, canté. Y cuando volví a pasar por el aeropuerto el tío me felicitó, pero yo le dije: ‘quítame eso de ahí’. ¡La próxima vez que vaya a Miami me cambio la cara!”.