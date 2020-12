Manuel Borrego asegura que no usó dinero de la Diputación de Salamanca para cosas personales​: “En ningún momento; incluso he pagado algo que luego no he cobrado”

Manuel Isaac Borrego, ex director del área de Fomento de la Diputación de Salamanca ha defendido y reiterado este martes su inocencia en la Audiencia Provincial de la ciudad. Una vista oral inusual la que se ha desarrollado en el máximo órgano salmantino, y no solo por el tema COVID, sino porque el juicio cuenta con la participación de un juzgado popular al tratarse de un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El comienzo del juicio se ha demorado en el tiempo, puesto que primero se tenía que proceder a la selección y juramento, precisamente, del juzgado popular; proceso que también se ha visto afectado por la ruidosa concentración de algunos hosteleros en la Plaza de la Constitución, ya que las ventanas de la Audiencia Provincial, que están abiertas por protocolo COVID, dan a este lugar y los problemas de acústica de la sala se han sumado a los ruidos de cazuelas y tambores de los manifestantes.

Precisamente, para evitar que el juicio, que se desarrollará durante toda la semana, se vea afectado por la limitación sonora que provoca esta concentración se ha procedido a retrasar el horario de citación e inicio de la vista oral en los siguientes días para que no se vea afectada por el ruido.

El fiscal ha afirmado que en las acciones de Borrego no ve indicio de delito, por lo que el proceso debería ser llevado a la vía administrativa

Casi tres horas después del inicio del procedimiento de la selección del jurado popular ha dado comienzo la vista oral. Un proceso más lento y complicado, puesto que al tratarse de un juicio donde la ciudadanía interviene como herramienta jurídica se tiene que explicar paso a paso los puntos de una vista oral que habitualmente no se lleva a cabo. Como por ejemplo la lectura de los escritos de calificación previa de todas las partes o derechos como el no declarar, “que no es ni bueno ni malo en término jurídicos, solo es un derecho que tiene el propio acusado”, ha explicado el presidente de la sala, siempre atento y paciente para que los miembros del juzgado popular comprendieran todas las partes del juicio.

En esta vista oral donde la acusación particular del PSOE de Salamanca pide para Manuel Borrego 6 años y 1 mes de prisión, así como la inhabilitación de otros 12 años por un presunto delito de malversación de fondos públicos por utilizar, supuestamente, dinero de la Diputación para sufragar supuestos gastos personales por un valor superior a los 6.000 euros; la fiscalía no cree que exista indicio de delito y que todo ello debería ser llevado por la vía administrativa. “No nos parece bien que este señor cargue con la culpa el solo, cuando todo viene justificado, fiscalizado y autorizado por la Diputación de Salamanca. Creemos que la vía penal deber ser la última a la que se opte y esto debe quedarse en la vía administrativa”.

Por su parte, la acusación particular del PSOE de Salamanca mantiene que los anticipos de caja fija fueron usados de manera fraudulenta y para fines personales y familiares por el ex director del área de Fomento de la Diputación, tales como peajes, parking, repostajes, comidas o cenas “que no acreditan la naturaleza pública del gasto, al carecer de su debida justificación y la no aclaración de que estuvieran relacionados con su cargo”.

Unos anticipos que, según cuenta el acusado, son diferentes al concepto de dieta y locomoción por valor de 14.572,92 euros que este también recibió. “Las dietas se pagan a 0,19 euros el kilómetro recorrido y te dan 18 para comer. Sin embargo, si hay una convocatoria o una reunión fuera o dentro de Salamanca te tienes que reunir con más gente, por lo que no vas a ir con 18 euros. Si vas a una reunión con comida tienes que pagar cantidades superiores que se perciben de esos anticipos”, ha explicado el acusado. Unos anticipos de caja fija que precisamente en 2012 fueron suprimidos del área de Fomento.

Para recibir el pago de ese dinero, se tenía que pasar por varios procedimientos que previamente debían llevar una justificación por parte de Borrego, acto que en algunas facturas aparecía explicado a bolígrafo junto el cargo de la persona con la que se había reunido: “Reunión de trabajo conservación de carreteras. Jefe de obras”, ponía en una de ellas, pero nunca especificando su nombre porque “no era obligatorio”, ha afirmado Borrego.

El ex director del área de Fomento de la Diputación de Salamanca ha asegurado que disponía al año de una cantidad de 3.080 euros para gastos de este tipo, que nunca llegó a completar y “mucho menos para cosas personales”. El propio Borrego, a preguntas de su abogado, ha explicado diferentes cenas y comidas pagadas por estos anticipos de la Diputación que se llevaron a cabo en pizzerías de la capital y en Villares de la Reina, así como en otros restaurantes y bares cercanos a la Diputación. Todos, según su declaración, por temas de trabajo: “muchas veces o comías o no trabajabas”.

Ha concluido su declaración explicando que ningún gasto fue para tema familiar y que incluso alguna vez ha realizado algún pago que no ha reclamado: “muchas veces no he podido cobrar cosas que he pagado y que he adelantado por no presentar factura. Como por ejemplo tomarme unas patatas meneas en el bar de una pobre señora en la sierra a la que pagas 5 euros y no vas a estar pidiéndole que te haga la factura”.

La vista oral continuará, aunque con nuevo horario de inicio, en los próximos días en los que se espera que testifique un buen número de testigos. La previsión es que el juicio finalice el jueves, pero todo apunta a que se podría demorar hasta el viernes, día que previsiblemente el jurado emita su veredicto.