Carbajosa apuesta por la eficiencia energética con la instalación de paneles solares en el depósito de agua de Valdehigal

El Ayuntamiento de Carbajosa, siguiendo con los trabajos de mejora de la eficiencia energética en el municipio, está acometiendo un proyecto de instalación de energía solar fotovoltaica en el depósito de agua ubicado en Valdehigal y que sirve para dar propulsión al agua que llega a las urbanizaciones Navahonda y a Albahonda I, II, III y IV.

La energía solar fotovoltaica, que consiste en la producción directa de energía eléctrica a partir de la radiación solar por medio de células solares, es una fuente de energía limpia que tiene, además, entre otras ventajas, que es renovable y no agota los recursos naturales; que no existe combustión en el proceso de generación de energía; no utiliza agua; es fiable y tiene un mantenimiento mínimo. Además, no produce contaminación ambiental ni sonora.

El Ayuntamiento invertirá en este proyecto 44.140€ y se financiará a través del Fondo de Cooperación Local concedido por la Junta de Castilla y León. Además de conseguir una reducción en la factura eléctrica, con esta instalación el Ayuntamiento apuesta por las energías limpias. Durante los últimos años, se ha incrementado la aplicación de los sistemas fotovoltaicos para autoconsumo que aprovechan la energía del sol para transformarla en energía eléctrica y el Ayuntamiento se suma a esta tendencia que beneficia a nuestro medio ambiente.

La instalación que se está realizando en el depósito de agua de Valdehigal está formada por 102 módulos fotovoltaicos, encapsulados y protegidos contra las inclemencias de la intemperie, divididos en 6 series de 17 paneles. La potencia total instalada en paneles será de 40,8 Wp (Watt Pico) y será explotada en su conjunto en este emplazamiento. De los 102 paneles, 34 están orientados al Sureste y 68, al Suroeste. La producción anual será aproximadamente de 58.840 kWh.

Para concluir con estas obras, este miércoles se procederá al enganche de los paneles solares a la red eléctrica, por lo que está previsto un corte de agua, entre las 10:00 y las 12:00 horas, que afectará a Navahonda y a Albahonda I, II, III y IV. Se intentará que el corte sea lo más breve posible.