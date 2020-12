Mensaje para los más pequeños de Salamanca: los Reyes Magos sí llegarán a la ciudad el 5 de enero

No lo harán en la tradicional cabalgata, pero niños y mayores podrán disfrutar de una gala televisiva durante la tarde del día 5 de enero con sus Majestades como protagonistas

La magia de la Navidad llegará a Salamanca como cada año pero adaptando los espectáculos, exposiciones y, por supuesto, la llegada de los Reyes Magos a tiempos de pandemia. La concejala de Cultura y Festejos, Maria Victoria Bermejo, ha recordado que por parte del Ayuntamiento se ha "movido cielo y tierra" para conseguir hacer de estas fechas una epoca especial a pesar de las circunstancias. "Estas van a ser unas navidades diferentes pero hemos estudiado todas las posibilidades para hacer una programación que llegue a todos lo vecinos", ha señalado la concejala, recordando que "el mejor regalo es que todos vivamos la Navidad con salud".

El Ayuntamiento habilitará próximamente una nueva web - www.navidadsalamanca.es - que sirva como herramienta para que los salmantinos puedan tener acceso a toda la programación de estas fechas.

Como cada año, se mantiene la carrera de San Silvestre y se celebra el concurso de villancicos, aunque ambas actividades adaptadas también a la presencia del coronavirus. Además, la concejala ha informado que se podrá disfrutar de un portal de Belén de 16 metros cuadrados en el Auditorio de San Blas, con piezas construidas artesanalmente por Javier Pedraz, José Caraset, Gaspar García y Benjamín Llorente. Estará abierto al público desde el 11 de diciembre hasta el 6 de enero, en horario de 17:00 horas a 21:00 horas.

Entre el 11 de diciembre y hasta el 4 de enero, habrá pasacalles para animar las zonas comerciales. Se han programado treinta y un pases de seis espectáculos diferentes de las compañías salmantinas Kamaru Teatro y El Niño Lápiz. En concreto, por las calles de la ciudad podrá verse a los carteros reales, payasos, malabaristas, equilibristas, zancudos y a clowns repartiendo risas, ilusión y fantasía a niños y mayores.

En el Patio Chico se proyectará un "videomapping" navideño, siendo un espectáculo de luz y sonido que cuenta la historia de cómo unos niños llevan la ilusión de la Navidad a una ciudad. La proyección tiene una duración de siete minutos y se podrá disfrutar en cuatro pases desde las 18:30 horas hasta las 20:00 horas, desde el 19 hasta el 30 de diciembre. El aforo está limitado a 190 personas y el acceso deberá hacerse con una invitación adquirida a través de la web Salamanca Ciudad de Cultura o www.navidadsalamanca.es (proximamente disponibles).

El Teatro Liceo y el CAEM, por su parte, acogerán varias actuaciones de humor, teatro y música. El aforo a estos espacios estará también limitado a 1/3 de su capacidad. Así, del 14 al 16 de diciembre se celebrará una nueva edición del ciclo de Navidad Polifónica con la actuación de todas las agrupaciones de los coros de la Escuela Municipal de Música y del Coro Ciudad de Salamanca.

El miércoles 23, la Banda Municipal de Música ofrecerá su tradicional concierto de Navidad en el Teatro Liceo, interpretando las mejores bandas sonoras del cine de todos los tiempos. Y el músico Paco Montalvo, máximo representante a nivel mundial del violín flamenco, actuará en el Caem el sábado 26 de diciembre. Ese mismo día, en el Teatro Liceo, la compañía Happening nos ofrecerá el espectáculo familiar “Happening el rock suena… en familia”.

La compañía salmantina Spasmo Teatro ofrecerá el espectáculo de humor gestual titulado “Ebook 2.0. La fascinante historia del libro” en el Teatro Liceo, el 20 de diciembre. Una semana después, la compañía La Maquiné interpretará “Acróbata y Arlequín”, inspirado en el universo del circo de Pablo Picasso.

Además, los vecinos podrán disfrutar del musical familiar “Dumbo. El musical”, un divertido espectáculo para toda la familia con una gran puesta en escena y voces en directo y que podrá verse los días 29 y 30 de diciembre en el Caem.

Los Reyes Magos llegarán a Salamanca el 5 de enero

El día 5 de enero es el más esperado por los niños, y este año los Reyes Magos no querían faltar a su cita a pesar de la pandemia. Sus Majestades llegarán a la ciudad aunque no subidos a sus carrozas en la tradicional cabalgata si no que participarán en una gala al alcance de todos a través de la televisión de Salamanca, la 8 de TVCyL, y del canal de Youtube del Ayuntamiento. Se podrá seguir desde las 17:00 horas hasta las 19:00 horas.

En la Gala no faltarán la magia, el humor, la música o el teatro y tampoco la recepción tradicional a Sus Majestades en el Ayuntamiento, desde donde cada año dirigen unas palabras a los salmantinos, acompañados por el alcalde de la ciudad.