El pronóstico imposible de Piojo para el derbi entre Unionistas y Guijuelo: "Por mí, que ganen los dos"

Piojo Hernández comenzó la pretemporada en Unionistas, ahora juega en el Palencia CF y se entrena con el Club Deportivo Deportivo Guijuelo. El futbolista de Villoruela acepta el 'reto' de SALAMANCA24HORAS y da un pronóstico imposible para el derbi.

¿Dónde crees que puede estar la clave del partido? "Ya sabemos que los derbis son partidos diferentes, donde los futbolistas tienen más miedo a fallar que en partidos normales y minimizan al máximo los errores, dejando al lado lo bonito por lo práctico. Creo que va a ser un partido sin muchas ocasiones y el que se equivoque una vez será el que pague el plato roto".

¿Cómo ves a Unionistas? "Muy bien. Les he visto todos los partidos y hablo con algún jugador casi a diario. Han sido capaces de crear un bloque compacto a nivel defensivo en el que es muy difícil meterles mano. Tácticamente son jugadores muy sacrificados y tienen las ideas muy claras".

¿Cómo llega el Guijuelo? "No les están acompañando los resultados. Solo te puedo decir que están haciendo un trabajo semanal brutal y que ojalá pronto se traduzca en puntos por que se lo merecen tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Entrenan que 'vuelan' pero no están sabiendo manejar ciertos detalles en los partidos, unido algún error individual que les está costando muchos puntos. Me da mucha pena que no acaben de arrancar porque por trabajo semanal no puede ser mejor. Me recuerdan mucho a nosotros el año pasado en el que siempre pasaban cosas negativas en nuestra contra y cosas muy positivas y fuera de lo normal para el rival".

Pronóstico para el partido. "Por mí, que ganen los dos. Ojalá fuera la última jornada y diría que el que más lo necesitará. Creo que para que estén todos contentos y si están todos contentos yo también lo estoy voy a decir que un 0-0. A Unionistas le permite seguir enganchado a los puestos de arriba con otro partido en casa después. Y el Guijuelo recupera sensaciones y lo más importante: portería a 0 fuera de casa ante un buen rival. Después tendrán un partido en casa ante el Pontevedra, que no tengo ninguna duda de que en el Municipal si quiere algo va a tener que sudar mucho como ya le paso al Deportivo".