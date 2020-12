Finalizan las restricciones adicionales en Salamanca desde este viernes y ya pueden abrir los negocios de hostelería, grandes establecimientos comerciales e instalaciones deportivas

Así pues, en Salamanca podrán reabrir las actividades de restauración tanto en terrazas como en interiores, los grandes establecimientos comerciales definidos en el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León, así como los comercios de más de 2.500 metros cuadrados, y las instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física que no sean al aire libre, con asistencia de público en aquellos casos en los que está permitido.

Estos establecimientos deberán mantener, no obstante, las limitaciones del nivel 4. En el caso de la hostelería y restauración, el consumo no podrá ser en barra ni de pie. Deberá realizarse sentado en mesa o en agrupaciones de mesas no pudiéndose superar un tercio del aforo. Además, se limitará la ocupación máxima de las mesas o agrupación de estas a 6 personas. En todo caso, la distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas será de 1,5 metros en terrazas al aire libre y de 2 metros en el interior de los establecimientos. Las terrazas se podrán abrir al 75 % del aforo.

Los grandes establecimientos comerciales abrirán con un aforo máximo de un tercio, y se mantendrá el horario establecido por el estado de alarma (RD 926/2020).

Para el deporte en establecimientos cerrados será obligatoria la mascarilla (excepto para competiciones oficiales) y desarrollo de deporte sin contacto físico, excepto deportistas profesionales, de alto nivel o de alto rendimiento. El aforo máximo será del 33 %

Cierre perimetral conjunto en ambas provincias

Las provincias de León y Salamanca también pasan a estar perimetradas, de tal forma que la movilidad estará permitida entre ellas por ser de aplicación las mismas medidas, pero no estará autorizada respecto a las otras cinco (Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora), en las que aún permanecerán en vigor las medidas adicionales adoptadas el 6 de noviembre. Con esta limitación de la entrada y salida a estos territorios, la Junta quiere proteger a la población y evitar un retroceso en los buenos resultados en la lucha contra la COVID-19 logrados durante las últimas semanas.

Estas limitaciones de entrada y salida del perímetro conjunto de las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia, así como del territorio provincial de León, tendrán su excepción en aquellos desplazamientos debidamente justificados como son la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil; retorno al lugar de residencia habitual o familiar; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, entre otros.