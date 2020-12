José Luis Mateos, portavoz socialista en Salamanca: "Mañueco no duda en utilizar los Presupuestos de la Junta para maltratar a Salamanca"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, ha presentado este jueves la moción que el PSOE defenderá en el Pleno de este viernes, 4 de diciembre, para reclamar la incorporación de inversiones aún pendientes y compromisos adquiridos por la Junta de Castilla y León con la capital salmantina en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2021, que inicia ahora su tramitación parlamentaria.

“La Junta de Castilla y León mantiene una deuda histórica con la ciudad de Salamanca de 90 millones de euros”. Así lo ha recordado el portavoz socialista, José Luis Mateos, en una comparecencia en la que ha resumido las innumerables promesas y compromisos incumplidos por el PP y por el presidente autonómico Fernández Mañueco.

"El más flagrante es el retraso acumulado en las obras del nuevo hospital de Salamanca, con un aplazamiento de las inversiones pendientes hasta el año 2023". En 2021 la Junta tiene previsto invertir solamente 176.597 euros, mientras que en los años 2022 y 2023 quedarán por ejecutar más de 40 millones de euros para hacer coincidir el tan esperado fin de las obras con el año electoral, diez años después de la prometida apertura en 2013, y utilizar así una infraestructura sanitaria fundamental para tratar de obtener rédito político.

A estos 40 millones de euros relacionados con las obras del nuevo hospital, hay que añadir otros 50 millones no presupuestados en 2021 para actuaciones prometidas en la ciudad de Salamanca. En los presupuestos presentados por la Junta para el año que viene no aparece, por ejemplo, la construcción del centro de salud del barrio de Prosperidad, mientras que la cantidad reflejada para el centro de salud de El Zurguén es irrisoria.

Además, las aportaciones comprometidas para la financiación de la Plataforma Intermodal del Puerto Seco, para afrontar el coste del Centro de Recepción de Visitantes, para la musealización de las catedrales en el año 2013 con motivo de su V centenario, para cofinanciar el parque arqueológico del cerro de San Vicente o para la construcción del nuevo campus Agroambiental de la Universidad de Salamanca siguen en el aire. Ninguna de estas actuaciones pendientes aparece contemplada y presupuestada en el proyecto presentado por PP y Ciudadanos.

El objetivo del PSOE es que el Ayuntamiento de Salamanca, por unanimidad de todos sus grupos en el Pleno municipal, exija a la Junta de Castilla y León que modifique sus presupuestos para 2021 e incluya todos los proyectos anteriormente citados que estaban pendientes y nuevamente han quedado sin dotación presupuestaria.

"Es de justicia. La ciudadanía de Salamanca no merece un desprecio más por parte de Mañueco. Parece mentira que se le haya olvidado que fue alcalde de esta ciudad, porque conoce perfectamente las necesidades que tiene. Es un claro ejemplo de que no le interesa absolutamente nada Salamanca y no duda en utilizar estos presupuestos para maltratar a una ciudad a la que, por cierto, debería estar muy agradecido", ha concluido el portavoz socialista.