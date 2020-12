VÍDEO | ​"Esto es para que seáis conscientes del milagro tan cojonudo que es estar vivo": El emocionante anuncio de Campofrío de la Navidad 2020

Campofrío ha querido lanzar un mensaje esperanzador para terminar este duro y atípico año 2020 mediante su anuncio navideño, cuyo lema es "Disfrute de la vida". En él se pueden ver caras conocidas como las de Enrique San Francisco, Silvia Abril o Andreu Buenafuente.

El spot comienza en el interior de una sala de teatro, con Quique San Francisco encarnando a la muerte, vestido de negro y sujetando una guadaña y, a su lado, la actriz Silvia Abril; ambos ensayando una obra de teatro. Tras las directrices del director de la obra, encarnado por Juan Echanove, quien les da un descanso, el actor protagonista, Quique San Francisco (la muerte) sale a la calle y se da cuenta de que la gente le ignora. "Preferís vivir como si la muerte no existiera", reflexiona San Francisco.

El humor tampoco ha faltado en el anuncio, bromeando sobre lo difícil que es que nuestro Congreso se ponga de acuerdo. Al mismo tiempo, también ha lanzado una crítica sobre la sociedad española, a la que el spot tacha de no ser capaz nunca de pronunciar la palabra ‘muerte’.

En una escena del spot aparece la actriz María Galiana que, a diferencia del resto de personas, ella si puede ver a la muerte, a Quique San Francisco. Y, ¿por qué ella sí y el resto no? Porque siempre ha vivido como ha querido. "Lo que más duele es decir adiós. Así que hasta luego", sentencia ella misma.

El anuncio, dirigido por Paco Plaza y Daniel Sánchez Arévalo, finaliza en lo más alto del Macizo de Montserrat, en Cataluña. Allí se puede ver como San Francisco disfrazado de la muerte, sube para reencontrarse con el resto de protagonistas del spot. Una vez reunidos mantienen una conversación sobre la situación que todos vivimos actualmente. "No puede uno ni abrazarse", se queja el protagonista a la vez que saluda con el codo a Silvia Abril y los demás. Pese a ello, San Francisco finaliza la campaña con un mensaje: "No hay día que, por insignificante, extraño o difícil que parezca, no merezca ser vivido".