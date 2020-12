​Casado asegura que las medidas para Navidad en la Comunidad serán las anunciadas por Illa siempre y cuando “no empeore la situación”

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha explicado en rueda de prensa los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial de Salud Pública celebrado en la tarde del miércoles 2 de diciembre y donde se llegó a la decisión, casi unánime, para imponer diferentes medidas para la Navidad (máximo 10 personas, restricción de movilidad, toque de queda especial a la 1:30 horas para el 24 y 31 de diciembre…), donde hay cuatro normas de obligado cumplimiento y once recomendaciones.

Casado ha anunciado que Castilla y León solicitó que las reuniones se limitaran a seis personas y que el toque de queda para los días 24 y 31 de diciembre fuera a la 1:00 horas. Sin embargo, “nosotros hemos cedido porque le damos valor al consenso y a la unidad por parte de los consejeros, porque esto hace que las medidas impuestas sean más entendibles”.

Precisamente, en cuanto a la perimetración de todas las comunidades será efectivo desde el 23 de diciembre al 6 de enero, algo que en realidad no cambiaría nada en Castilla y León puesto que el confinamiento perimetral de la comunidad ya ha sido ampliado en múltiples ocasiones. No obstante, si afecta a los desplazamientos, puesto que según ha afirmado Casado solo se podrá saltar el confinamiento perimetral de la Comunidad para “visitar a familiares, pero no podemos ir de turismo o a una segunda residencia. Solo podemos visitar a familiares fuera de nuestra comunidad o aquellos que visiten a los que viven en Castilla y León, acudiendo exclusivamente a sus residencias”

Del mismo modo, en cuanto al toque de queda de los días 24 y 31, Casado ha reiterado que “es exclusivamente para volver a nuestros domicilios, no podemos ir a otro lugar o a otra vivienda”.

Por último, la consejera de Sanidad ha explicado cómo funcionan los criterios para descender de fase, como ha pasado en Segovia que ya está en fase 3; para ello durante 14 días las provincias deben tener al menos dos de los indicadores de transmisión (positividad, incidencia total, incidencia de mayores de 65 años…) en un nivel inferior y uno de los sanitarios (ingresos en UCI o planta) también en un nivel inferior durante 14 días.