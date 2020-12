La Junta organiza una jornada institucional para conmemorar el Día de la Constitución

El Gobierno autonómico celebrará, este viernes, una jornada organizada por la Secretaría General de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y que se centra en la Constitución Española con motivo de su próximo aniversario este próximo domingo, 6 de diciembre. El programa consta de la inauguración oficial por parte del presidente Alfonso Fernández Mañueco, tres mesas temáticas y la clausura a cargo del vicepresidente Francisco Igea.

La primera de las conversaciones girará en torno al título “Los nietos de la Transición: ¿Hay futuro para los valores del 78?”, mesa temática que reunirá como participantes a Diego Gago, diputado en el Congreso; María Domingo, delegada en Madrid de S’ha Acabat!; Diego de Castro, presidente de Jóvenes Europeístas y Federalistas de Castilla y León; Álvaro Bilbao, concejal en el Ayuntamiento de Palencia; y Sandra Ámez, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, como moderadora de esta primera parte.

La segunda mesa redonda, denominada “La democracia española y su modelo territorial: análisis y propuestas desde Castilla y León”, contará con las intervenciones de José Luis Vázquez, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León; Ramiro Ruiz Medrano, procurador Del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León; David Castaño, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León; y Víctor González, diputado del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso. Sonia Calleja, periodista de la Agencia ICAL, moderará este segundo encuentro.

“Miradas del 78: La transición contada por sus protagonistas” es la tercera mesa temática que contará con Eugenio Nasarre, ex secretario de Estado y ex presidente RTVE; Juan José Laborda, ex presidente del Senado y consejero de Estado; Ángel Hernández, presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León; con Paloma Biglino, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, que moderará la conversación. Al término de este coloquio, será el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, quien clausure esta jornada.

En el actual contexto, la jornada no contará con público asistente de manera presencial pero el contenido íntegro y su desarrollo podrán seguirse en abierto en la dirección web www.jcyl.es/constitucion2020