Himar González, la mujer del tiempo de Antena 3, impacta y preocupa con la foto que ha publicado desde el hospital

Momento duro para la presentadora de El Tiempo de Antena 3, Himar González, que ha sorprendido y también preocupado a sus seguidores en las redes sociales al compartir una fotografía desde el hospital, según informa el diario digital 20minutos.

"Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (#noCovid19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. En @quironsalud me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza!!", ha escrito la meteoróloga en su Instagram, adjuntando una fotografía de ella desde el centro.

"Sé feliz. Vive. Buenos días mundo. Gracias por vuestra compañía. Siempre", ha escrito también la televisiva.

Una sobrecogedora fotografía que ha preocupado a sus seguidores, que han mandado todo su apoyo y ánimos a la presentadora en su muro de Instagram.