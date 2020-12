Isabel Pantoja podría volver a ser investigada por la Fiscalía de anticorrupción

Isabel Pantoja no sale de una guerra que ya ha entrado en otra. Con la polémica por la herencia de Paquirri aún sin cerrar, la periodista Gema López ha destapado nuevas supuestas irregularidades por las que la Fiscalía anticorrupción podría volver a investigarla, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

Según ha contado López en ‘Sálvame’, la tonadillera habría estado recibiendo regalos por parte de un amplio número de fans y no los habría declarado de la forma debida. “Como en muchas ocasiones en esas entregas no existía un recibo, no se pagaban impuestos, y a partir de ahí se puede abrir una nueva causa”, expuso la colaboradora del programa de Mediaset.

“Si a esto sumamos que hay gente que está azuzando tanto a Kiko Rivera como a los fans delatores, por decirlo de alguna manera, pues los fans lo que están haciendo es aunarse entre ellos y probablemente se forme causa común en contra de Isabel Pantoja”, añadió a su teoría.

La periodista también desveló que Isabel Pantoja podría haber estado recibiendo sobres con hasta 10.000 euros que se considerarían dinero negro al no estar declarados. Según la teoría de López, la protagonista de la historia los habría estado recolectando especialmente durante el tiempo que pasó en prisión con la ayuda de una persona a la que habría dado poderes en su nombre: su hermano Agustín Pantoja.

“Nos habían vendido que se vendió la casa de La Moraleja para pagar la multa”, siguió explicando al resto de colaboradores de ‘Sálvame’. “En el tiempo que Isabel está en prisión hay una persona que se encarga de recaudar fondos a través de los clubs de fans. Se reúnen en un punto concreto donde se llevan los sobres y una vez que todos esos sobres se juntan, son entregados a la persona que tiene poderes en nombre de Isabel Pantoja”, añadió.

Los fans han hablado

Gema López, además, tenía pruebas: “Los fans lo han contado: conciertos que no se han celebrado y las entradas no se han devuelto, recaudación para batas de cola en homenaje a Isabel Pantoja cuya bata no se compra y el dinero no se devuelve... ¿Todo ese dinero dónde está?”.

“A lo mejor se ha tributado en condiciones y todo esto es una especulación”, dijo al acabar de exponer su historia. Y entonces Kiko Hernández bromeó: “¿Pero cómo se va a tributar en condiciones? ¡Gema, que estamos hablando de la Pantoja!”.