VÍDEO | Irene Montero publica un vídeo en Twitter por el Día de la Discapacidad y solo se acuerda de las mujeres

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha publicado hoy un vídeo en su red social Twitter con motivo del Día de la Discapacidad en el que expresa que el feminismo tiene una "deuda histórica con las mujeres y niñas con discapacidad". Montero ha obviado en su discurso a los hombres con diversidad funcional y ha manifestado su voluntad de "convertir las necesidades de este colectivo en leyes y derechos", pero solo las de las mujeres, según informa el diario ABC.

No me he sentido tan discriminado en mi vida como en este tuit @IreneMontero y la verdad que ya empiezo a estar harto. Mujeres y hombres discapacitados sufrimos violencia, no solo las mujeres. ¿Los hombres discapacitados que sufren violencia te dan igual, no?

Odias a los hombres. https://t.co/h80mqmpjU0 — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) December 3, 2020

Las palabras de las ministra han incendiado, una vez más, la red social Twitter. "No me he sentido tan discriminado en mi vida como en este tuit Irene Montero y la verdad que ya empiezo a estar harto. Mujeres y hombres discapacitados sufrimos violencia, no solo las mujeres", ha replicado en otro tuit el empresario y enfermo de ELA, Jordi Sabaté Pons, al polémico mensaje de la titular de Igualdad.

La Portavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha participado hoy en el IV Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, en un día en el que los hombres que sufren algún tipo de minusvalía han quedado excluidos del debate.