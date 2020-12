Estos son los ocho mejores champús del supermercado, según la OCU

La OCU ha analizado 14 champús que se venden en el supermercado y en esta lista destacamos los 8 mejores. No obstante la OCU destaca que estos 14 champús que se venden con el reclamo de reparadores, en realidad no lo son, ya que con ese nombre están "prometiendo algo imposible: los champús limpian, cuidan o embellecen el cabello, pero el pelo es una fibra sin vida, que no tiene capacidad de regeneración y no puede ser reparado por ningún champú".

Es un hecho que distintos procesos de nuestra vida cotidiana pueden dañar el cabello: tintes, alisados, el uso de las planchas, lavados poco cuidadosos, cepillados agresivos, el secador… pero también el sol, la sal o el cloro de las piscinas en verano pasan factura a nuestro pelo, que parece dañado, estropeado, sin brillo. Un buen champú puede, además de limpiarlo, ayudar a cuidarlo, pero nunca podrá 'regenerarlo' y desde OCU critican el uso de alegaciones como 'repara', 'reparador', 'regenera' o 'reconstruye'. Este tipo de afirmaciones, que los champús analizados incluyen en su denominación, no deberían utilizarse, pues son imposibles de cumplir y pueden crear falsas expectativas en el usuario.

Una vez aclarada esta cuestión, aquí están los 8 mejores champús, según la OCU:

1.- GLISS ULTIMATE REPAIR: La OCU valora este champú como el mejor en relación calidad-precio de los 14 que han analizado. Así, la puntuación que obtiene el mismo es de 69 sobre 100. Sus puntos fuertes: la eficacia de lavado y su alta valoración obtenida en las pruebas realizadas tanto por profesionales como usuarios.

2.- ELVIVE DREAM LONG RECONSTRUCTOR: Este es el segundo champú con mejor puntuación para la OCU tras el análisis realizado. Su eficacia de lavado y los buenos resultados logrados en la prueba de acondicionado del cabello le han hecho merecedor de esta segunda destacada posición.

3.- GLISS TOTAL REPAIR SHAMPOO: Tras los dos mejores champús, llega este de GLISS. En el análisis ha logrado un 68 sobre 100-. La OCU destaca su eficacia.

4.- GARNIER ORIGINAL REMEDIES. REMEDIO DE ARCE: La OCU ha dado a este champú un 66 sobre 100 y destaca del mismo que es uno de los mejores posicionados en cuanto a impacto medioambiental con un 74 sobre 100. Destaca por estar hecho con Savia de Arce y aceite de Almendra.

5.- CIEN (LIDL) REPARADOR PROFESIONAL: "Compa maestra". Con estas palabras define la OCU ha este champú con Keratina de la cadena LIDL, que ocupa la quinta posición del ranking y obtiene una puntuación de 64 sobre 100.

6.- PANTENE PRO V REPARA & PROTEGE: La marca Pantene entra en la lista en la sexta posición con un 64 sobre 100 de puntuación. Este champú ha destacado en el análisis por su eficacia en el lavado.

7.- HERBAL ESSENCES BIORENEW REPARA ACEITE DE ARGAN DE MARRUECOS: El champú de Herbal Essences ha logrado un 64 sobre 100. En su etiquetado destacan que tinen 0% de colorantes y que ha sido elaborado con aceite de Argán de Marruecos. Como el resto, destaca que su acción "reparadora2, que como hemos comentado anteriormente la OCU denuncia que no es tal, por lo que es engañoso para el cliente.

8.- AUSSIE REPAIR MIRACLE: Por último está este champú. El más caro de los ocho mejores, aunque no por ello logra la mejor puntuación en relación calidad-precio. Con una puntuación de 62 sobre 100 destaca por su calidad y por sus ingredientes: Aceite de Nuez de Macadamia y de Aguacate Australiano.