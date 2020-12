Fernando Simón pide perdón de nuevo en rueda de prensa: "Espero que no se hayan ofendido si oyen lo que he dicho"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pedido perdón en la rueda de prensa tras cargar contra el ministro de Educación británico, Gavin Williamson, por decir que el Reino Unido aprobó antes la vacuna contra la Covid de Pfizer y BioNtech porque, tanto el país como su agencia reguladora, son "mejores" que los demás, según informa el diario digital 20minutos.

Preguntado sobre estas declaraciones, el epidemiológo, entre risas, aseguró que "deben de tener alguna necesidad de publicidad electoral o algo así porque, si no, no se entiende que se plantee esto”. "Yo sería muy prudente a la hora de plantear lo buenos o malos que somos", añade Simón.

"Tenemos muchos siglos de experiencia con situaciones de riesgo sanitario y es mejor ser prudentes", prosiguió el director del CCAES. "El Reino Unido es un país muy potente, pero que tengan acceso o no a la vacuna es probable que se deba más a procesos administrativos que a que sean mejores que otros países. Yo sería más prudente", criticó.

Simón señala que desde su puesto sería más prudente a la hora de hacer estas declaraciones, pero que entiende que ellos "saben por qué lo dicen". Finalmente, y antes de contestar a otras preguntas, el epidemiólogo quiso matizar y señaló que quizás "ha sido un poco duro con los colegas ingleses".

"Espero que no se hayan ofendido si oyen lo que he dicho. No era mi intención. Simplemente decir que cada país tiene sus condiciones y tiene su forma de hacer las cosas", concluyó a modo de disculpa.