“¿Qué cambiarías de España?”: la pregunta más incómoda de Pablo Motos a Rafa Nadal

Rafa Nadal ha sido el invitado estrella de este jueves ‘El Hormiguero’. El tenista, que hoy ha recibido la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, ha hablado con Pablo Motos de cómo ha afectado la pandemia al mundo del tenis, de sus proyectos profesionales más allá del deporte e incluso ha hecho balance de su trayectoria como deportista de élite, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

“Te emocionaste cuando escuchaste el himno de España en París. Y luego te preguntaron y dijiste que cada año que pasa ves más difícil que pueda volver a suceder”, comentaba el presentador de Antena 3 al tenista, refiriéndose al episodio que Nadal protagonizó tras lograr su decimotercer título en el torneo de Roland Garros, el pasado mes de octubre.

“Es una realidad”, respondía, por su parte, el deportista. “Sí que lo valoras. Creo que cuando van pasando los años valoras en todo momento las cosas que van sucediendo. Cuando tenía 26-27 años jamás me hubiera imaginado que con 34 años seguiría estando donde estoy”, ha asegurado Nadal, que también ha hecho balance de estos últimos años.

“Todos estos años creo que son prácticamente un regalo, porque he tenido lesiones y todo. Y entonces valoro mucho más todas las cosas que me están pasando y disfruto mi carrera deportiva de una manera un poquito diferente. Creo que ahora disfruto más los entrenamientos”, ha explicado el deportista en el espacio de Antena 3.

Además, Pablo Motos ha preguntado al invitado si, alguna vez, se ha planteado dejar el tenis profesional. “No. Nunca me he planteado dejarlo. Parar un tiempo sí, pero dejarlo definitivamente, nunca”, contestaba contundente. “También es verdad que cuando los resultados van siendo positivos es más fácil no tener pensamientos negativos. Y también creo que he tenido la gran suerte de que durante todos estos años que he tenido alguna que otra lesión, los resultados enseguida han vuelto a ser positivos”, ha explicado Nadal.

En relación a lo que hace ganar a un tenista, el presentador de ‘El Hormiguero’ ha preguntado si es verdad que la fortaleza mental juega un papel crucial. Pero Nadal lo desmentía: “Lo que te hace ganar es pegarle bien a la pelotita más que el tema mental. Luego, en situaciones límites es verdad que influye saber aguantar bien la presión”.

Nadal también ha hablado sobre cómo está afectando a la pandemia por coronavirus al mundo del tenis y tiene claro qué es lo que más echa de menos. “Evidentemente echamos muchísimo de menos al público. En cualquier evento, el público es una parte básica del éxito del evento y sin éste es un poquito menos emocionante”, ha explicado. Además, el tenista ha desvelado que debe someterse a pruebas PCR cada tres días.

Lo que no esperaba Nadal era la pregunta que Motos tenía reservada para el final de la entrevista. Y es que el presentador de ‘El Hormiguero’ sorprendía al preguntar al invitado si cambiaría algo de España en “estos momentos por el bien de todos”. “No te lo puedo decir”, respondía el deportista con una sonrisa y evitando entrar en política. “Está todo dicho”, añadía Motos.