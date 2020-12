Baja en el Carbajosa Basket: Pablo Román se desvincula del club

El pívot no continuará en la disciplina del equipo salmantino

El CD Carbajosa Basket ha anunciado su primera baja de la temporada. Se trata del pívot Pablo Román, que no continuará a las órdenes de Jesús Gutiérrez. Según la información facilitada por el club, la decisión se ha tomado por ambas partes.

El pasado 16 de noviembre, el jugador expresaba en SALAMANCA24HORAS cómo se encontraba en el Carbajosa Basket: "“Estoy muy contento ahora mismo. Octubre no fue mi mejor mes porque tuve varias lesiones cortitas pero que no me dejaban estar bien. Ha sido entrar noviembre y todo ha ido mejor. Aunque seamos personas y jugadores, para los demás equipos somos números y si quieres mejorar y crecer, los números siempre importan”.

El club se encuentra trabajando para encontrar un sustituto y completar la plantilla. Actualmente, Jesús Gutiérrez solo cuenta en el interior con Hilmarsson, Illikainen y Dieye.