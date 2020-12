Suspendido oficialmente el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

La crisis sanitaria que se arrastra desde el pasado mes de marzo ha obligado a la suspensión el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo del 12 al 16 de febrero, que cada año congregaba a miles de personas en torno a la fiesta y el toro.

Así lo comunican:

"Querido cartel del Carnaval 2021, nuestra peor pesadilla se ha cumplido: no anunciarás nada. Ni el toro ni la explosión de color sobre los que te dibujas, ni nada. Querido 'Globos naranjas', querido cartel del Carnaval, sobre tus 50x70 ya no reposa la responsabilidad de remarcar que el día D del próximo 2021 es el 12 de febrero. Ya sabemos que a las 18:15 horas el Reloj no se soltará. Y que seguirá con la rutina del tic-tac para marcar que son las 18 y 16, como si nada. Porque, efectivamente, no hay nada. Nada más que el tiempo pase... Querido, 'Globos naranjas', querido cartel del Carnaval 2021, para tu fortuna, tengo que contarte que el 16 de febrero no pesa sobre ti como una losa. Porque ya no tienes fecha de caducidad".

"Te quedas sin tu cometido, aunque vayas a formar parte de la historia. Ya eres el cartel que anunció el Carnaval que nunca llegó a ser. El del 2021. Pero, querido 'Globos naranjas', querido cartel, lo que a ti te pilla de nuevas, que sepas, que al Carnaval no. El Carnaval del Toro, nuestro Carnaval del Toro, sabe lo que es tener un año en blanco, y dos, y tres... Sabe que es que le borren el nombre y le obliguen a ser Fiesta Tradicional para seguir con vida. Sabe todo lo que está pasando y sabe que todo pasará. Y que volverá con más fuerza, con más máscaras y más toro, por más difícil que se lo pongan. Porque, querido 'Globos naranjas', el Carnaval se sabe hace mucho tiempo inmortal mientras haya gente que lo sienta, lo viva, lo cuide y lo quiera. Y esa gente está ahí. ¡Volveremos!".