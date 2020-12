​Ciudadanos denuncia que el alcalde de Pelayos dedique una subvención para pavimentar un camino que lleva a su casa

El concejal representante del partido naranja denuncia que el pueblo no disponga de mejores servicios útiles para el bien común de la población

El Ayuntamiento de la localidad de Pelayos, gobernado por el PP, ha recibido una subvención de 48.000 euros procedentes del Plan de Cooperación Económica a las Obras y Servicios y de Competencia Municipal 2020-2021, de la Diputación de Salamanca. Durante los años anteriores, esta subvención se dedicaba al pavimentado asfaltar calles, al igual que se hará en este binomio, en el que se van a dedicar los recursos al pavimento de la calle Eras y mejorar el camino El Cañal.

Según Ciudadanos: "Esto no sería relevante si no fuera porque el camino de tierra que se va a asfaltar y en el que se van a invertir 42.000€ procedentes de la Diputación y otros 1.000 euros de las arcas municipales, no es una demanda de los vecinos, sino una obra que principalmente beneficia al alcalde popular".

En palabras del concejal de Ciudadanos, José María Criado Quintana, “es intolerable que el pueblo no disponga de mayores servicios como por ejemplo una depuradora para el tratamiento de las aguas y año tras año el alcalde sólo se dedique a asfaltar. Este año ha decidido unilateralmente gastarse los 48.000 euros de los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca en asfaltar un camino de unos tres kilómetros que lleva hasta su casa, ni siquiera es una calle del pueblo”.

Tras quejas recibidas por el Grupo Municipal de Ciudadanos en Pelayos este, a través del concejal del partido naranja ha reclamado “otras necesidades, como incrementar los servicios del municipio o una depuradora para el agua”.