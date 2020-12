Unionistas y Guijuelo se miden en un derbi charro de dinámicas diferentes

Este domingo, a las doce del mediodía, el Reina Sofía acogerá el segundo derbi salmantino de la temporada. Unionistas y Guijuelo se verán las caras en un duelo entre equipos en dinámicas muy diferentes.

No será la primera vez que ambos se enfrenten en el Reina Sofía. Pero sí de forma oficial. El pasado 2 de diciembre de 2020, el Guijuelo venció por 3-4 en el último suspiro a Unionistas con un gol de Carlos Rubén.

Un total de seis jugadores han vestido hasta el momento las dos elásticas. Es el caso de Carlos de la Nava, Luis Acosta, Carmona, Ramiro Mayor, Carlos Molina y Razvan. Otro que también las vistió pero ya no milita en ninguno de los dos conjuntos es Piojo. Ya sabemos que los derbis son partidos diferentes, donde los futbolistas tienen más miedo a fallar que en partidos normales y minimizan al máximo los errores, dejando al lado lo bonito por lo práctico. Creo que va a ser un partido sin muchas ocasiones y el que se equivoque una vez será el que pague el plato roto", asegura en SALAMANCA24HORAS el futbolista nacido en Villoruela.

Los blanquinegros llegan terceros, con once puntos en su casillero, y con el impulso obtenido con el doblete de Manu Viana en el Ruta de la Plata para vencer por 0-2. Los de la capital tan solo ha cedido en casa ante el Deportivo de la Coruña y son una de las mejores defensas del campeonato, sustentados por el gran momento de Serna y Mario Gómez.

El Guijuelo está en una posición completamente diferente. Los chacineros solo tienen cinco puntos en su casillero y han perdido en sus tres encuentros a domicilio. Además, han encajado ocho goles en sus tres salidas. "Esperemos que el Guijuelo dé un paso adelante como visitante. El principal problema del equipo es que fuera de casa no damos el tono de casa. Eso lo vemos todos. A veces por errores individuales graves, que afectan en lo colectivo. Nuestro problema está de visitante", asume Marcos Montes, segundo técnico chacinero.

La semana comenzó en el Municipal Luis Ramos con una doble reunión. Primero, Astu tomó la palabra y, posteriormente, fueron los técnicos los que se reunieron con los jugadores. Tres de ellos no estarán en el derbi: Manu Molina y Dan Ojog por lesión y Raúl Parra por sanción.

Los que sí podrían entrar en el once titular son Carlos Molina, Andrés González y Razvan. El cancerbero sabe del poderío de Unionistas: "Tiene las ideas muy claras, sabe lo que juegan desde el inicio hasta el final y le meten mucha intensidad a su juego". Por su parte, el lateral rumano pugnará por un puesto en el carril del '3' con Kike Pina: "Yo estoy bien. Tengo que seguir trabajando para cuando llegue el momento. Hay que esperar si otros jugadores lo están haciendo bien".

El director deportivo del equipo chacinero, Astu, ha estado muy cerca del equipo esta semana para mostrar su apoyo a entrenadores, cuerpo técnico y jugadores y revertir el mal arranque del equipo. "No estamos contentos con los resultados pero el equipo está con el entrenador y el cuerpo técnico. Eso es lo más importante. Al igual que el año pasado estaba con Ángel y este año también. Veo todos los entrenamientos y todos los partidos. A mí me gusta la forma de trabajar. Evidentemente, la imagen fuera de casa es mala y la puntuación es mala. Pero si hay un club que es ejemplar es el Guijuelo y yo no seré el que lo cambie de momento”, admite en SALAMANCA24HORAS.