​Triunfo del Santa Marta y derrota del Salamanca CF UDS B en Tercera

El Peñaranda no pudo jugar tras detectarse dos positivos por coronavirus en su plantilla

La octava jornada del grupo 8A de la Tercera División estuvo marcada por los dos positivos de los jugadores del Peñaranda, que obligó a suspender su envite ante el Becerril.

Salamanca CF UDS B 0–1 Cultural B

El Salamanca CF UDS B cayó en Las Pistas en el duelo de filiales ante el de la Cultural. Los visitantes se llevaron el triunfo tras un gol de penalti en la primera mitad.

El once que puso en liza Javi Guillén estuvo formado por Martín Cascajo en la portería; Luis Martínez, Leo Sepúlveda, Lauren y Fernando en la zaga; Kever, Willy, Oumar y Amis en la medular; y Clay y Denilson como jugadores más adelantados.

Los primeros compases fueron igualados pero, mediada la primera mitad, Sepúlveda cometió un penalti y el filial de la Cultural se adelantó en el tanteador desde el punto fatídico. Los visitantes estuvieron seguros en su campo y conservaron la ventaja en el tanteador hasta el descanso ante un Salamanca CF UDS B con juego poco fluido.

En el descanso, Javi Guillén movió ficha: metió en el campo a Elías y Toni Alemán. Pero nada cambió en los primeros veinte minutos tras la reanudación. Jorge Pedrá sustituyó a Fernando para buscar más fuerza en el campo y acercarse a la meta rival.

Tuvo el empate el Salamanca CF UDS B a siete minutos para el final pero el central visitante Miguel salvó la pelota en el área pequeña. También tuvo el segundo, al filo del fin del tiempo reglamentario, la Cultural B pero Martín metió un gran pie abajo para salvar el tanto. No se movió el marcador y los visitantes se llevaron los tres puntos.

Atlético Tordesillas 1–2 UD Santa Marta

La Unión Deportiva Santa Marta sumó tres puntos muy importante en su visita a Las Salinas. Los de Sergio Hernández derrotaron por 1-2 al Atlético Tordesillas y siguen en la zona alta de la tabla.

Los tormesinos salieron de inicio con Charly en la meta; Montes, Héctor, Yago y Pablo Fernández en la defensa; Barbero, Asensio, Martiña y More en el centro del campo, y Aarón y Gonzalo como referencias ofensivas.

Quince minutos tardaron en adelantarse los de Sergio Hernández. More puso el 0-1 para desnivelar el encuentro y, a partir de ahí, el Santa Marta sí fue superior a su rival. Charly tuvo que aparecer para evitar el empate y, en la otra área, Aarón también aparecía para poner el 0-2 en el marcador a la media hora del partido.

Tras el paso por los vestuarios, el Tordesillas reaccionó. Charly evitó a los siete minutos de la reanudación el gol local, pero no pudo hacer nada al filo del cuarto de hora de la segunda mitad con un remate de Prada. Antes del tanto del conjunto vallisoletano, Sergio Hernández ya había metido en el campo a Julio por More y, nada más llegar el 1-2, modificó su once con la entrada de Mario por Gonzalo.

El gol espoleó al Atlético Tordesillas, que buscó el empate. El Santa Marta pudo hacer el tercero en un mano a mano de Aarón, que no pudo superar al meta vallisoletano. Sergio Hernández puso en el campo a Miguel, que debutaba esta temporada, por el lateral izquierdo Héctor. El Santa Marta supo aguantar las embestidas locales, sumar los tres puntos y también romper el mal fario de perder parte de su botín en los compases finales de los encuentros ante Peñaranda y Cultural B.