Jesús Gutiérrez: "La primera parte no hemos estado bien en defensa"

El entrenador del Carbajosa Basket, Jesús Gutiérrez, no se marchaba nada contento con la defensa de su equipo durante la primera parte y reconoce que próximamente contarán con un jugador más en la plantilla.

Valoración. "Victorias morales no valen para nada. La primera parte no hemos estado bien en defensa y, si no estás bien en defensa, este equipo te destroza de tres como hemos visto. Te hacen doce triples. En el último cuarto han vuelto a poder tirar liberados. Nos han ganado con toda las de la ley".

Lanzamiento exterior rival. "La verdad que no hemos estado bien en defensa. Pusimos algunas normas para los bloqueos indirectos que no hemos cumplido. Ellos juegan muy bien y son muy generosos. Cada vez que encuentran un hombre libre, le pasan el balón. Ojalá consigamos hacer nosotros también".

Semana con tres partidos. "No tenemos mucho tiempo. El lunes empezamos a pensar en el Marbella. El que esté cansado, si quieres descansar, que lo diga y descansará. El que quiera jugar, sabe lo que toca".

Pizarra con cuatro jugadores 'pequeños'. "La idea de los cuatro pequeños era estar más activos en defensa, poder cambiar en los bloqueos y no ha salido mal. Hemos salido del descanso con la cabeza limpia y sabiendo que no había nada que perder. Llevas razón en el factor psicológico que, si no culminas la remontada, no sirve de nada. Pero cuando has hecho un esfuerzo físico tan grande por meterte en el partido, con equipos tan buenos y rotaciones tan grandes, al final también pesa".

Fichaje cercano. "Estamos trabajando en ello".