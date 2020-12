​Jacobo Montes, sobre su posible destitución: “Yo me veo fuerte. Son decisiones que no me competen a mí”

Las caras en el banquillo del Guijuelo, al término del choque ante Unionistas, describían a la perfección la situación en la que está el equipo: abatimiento y desolación.

Valoración. “Creo que hemos hecho nuestro mejor partido fuera de casa. He visto todos los partidos de Unionistas y hoy he visto que ha sufrido. Pero el fútbol son dinámicas y ellos están con la mentalidad ganadora y les sale todo. Creo que el resultado no refleja lo que sucedió en el terreno de juego. Toca levantarnos y pensar en el entrenamiento del martes”.

Sin pegada. “El fútbol son más cosas. Creo que hemos estado muy bien entre las dos áreas y hemos fallado en las ejecuciones. Creo que ese ha jugado a lo que quería el Guijuelo y eso es tener mucho mérito por nuestra parte. A los jugadores no se les puede reprochar nada porque hemos tenido muy buena actitud y hemos sido dominadores. En el fútbol no basta con ser mejor. Ellos han estado bien cinco minutos de la segunda parte. La sensación, incluso en su gol, es que el partido estaba controlado por su parte”.

Posible destitución. “Yo me veo fuerte. Son decisiones que no me competen a mí. El equipo está a muerte con el cuerpo técnico. Se ha visto hoy. Son decisiones que no nos corresponden a nosotros. Es cierto que el bagaje de puntos no es alto pero creo que el equipo sigue creciendo. Yo estoy contento por el partido que ha realizado el equipo”.