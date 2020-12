Indignación en Navacerrada porque sólo dejaban acceder durante el puente a los madrileños, cuando el aparcamiento se encuentra en territorio segoviano

El cierre perimetral de las autonomías durante este pasado puente de la Constitución para evitar la expansión del Covid-19 ha provocado que no pocos españoles hayan optado por el turismo de montaña y nieve dentro de la propia región

Es el caso de la Comunidad de Madrd, donde muchos ciudadanos han optado por acudir al Puerto de Navacerrada para disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, también ha sido el plan de bastantes segovianos, que han alzado la voz para denunciar que la Guardia Civil no les permitía acceder a la parte castellanoleonesa de la sierra.





"Los segovianos no tenemos los mismos derechos que los madrileños ni en nuestra propia tierra", ha sido uno de los comentarios de protesta publicados en la red social Twitter que más interacciones ha tenido.

En la Comunidad de Madrid, la afluencia a la Sierra de Guadarrama ha sido tal que la carretera de acceso al Puerto de Navacerrada se llegó a colapsar, y la Agencia de Seguridad de Emergencias 112 de la región pidió a sus habitantes a través de Twitter buscar "un plan alternativo de ocio".

Y las quejas de los segovianos llevaban razón. Tal y como recoge la web Acueducto2.com, la realidad es que, por convenio firmado en 1991, Castilla y León, cedió la explotación —no la titularidad— de la instalación del aparcamiento a la comunidad vecina, aunque lo que aquí se discute es quién puede llegar allí sin salir de su territorio o, si lo prefiere, quién es el que vulnera el cierre perimetral aparcando en esa explanada. Resultando que el aparcamiento está en territorio de Castilla y León y no aparece en los boletines oficiales que fijan los confinamientos excepción alguna sobre el particular, todo parece indicar que son los miles de madrileños que han estacionado y paseado por allí los que deberían llevarse el reproche y si acaso una sanción… Y si hay que prohibir el acceso a alguien debería ser a los que vienen del lado Sur, no del contrario.

El delegado territorial de la Junta, José Mazarías, es tajante: “A ningún segoviano se le puede restringir el paso a un territorio que es de Castilla y León”.