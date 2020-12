​Dos jubilados salmantinos, ‘descubridores’ del misterioso monolito de Ayllón

Este lunes, la localidad segoviana de Ayllón, de apenas 1.200 habitantes, amanecía con una sorpresa en forma de monolito. Una estructura metálica que aparecía en las ruinas de la iglesia de Santiago del citado municipio y que es idéntica a otros monolitos que han aparecido en diversos puntos del mundo, desde California o Utah (Estados Unidos) hasta Rumanía pasando por el Reino Unido o los Países Bajos.

Estas estructuras han sido atribuidas, por ellos mismos, al colectivo The Most Famous Artist, que por el momento no ha reivindicado la obra del municipio segoviano. De hecho, y pese a que muchos usuarios de las redes asemejan estos monolitos al que aparece en la película de Stanley Kubrick 2001: Una odisea del espacio, medios locales de los lugares donde han ido apareciendo las estructuras sospechan que puede tratarse de una campaña publicitaria.

Lo curioso de esta historia es que dos jubilados salmantinos han sido los ‘descubridores’ de este misterioso monolito. Fidel, su pareja y su perro estaban haciendo noche con su autocaranava en Ayllón y fueron de los primeros en acercarse a la estructura. Lo que allí se comentaba, según apunta a este medio, es que sospechaban podía tratarse de “una broma de alguien del pueblo”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ayllón se ha desmarcado de dicha aparición y, en un comunicado, ha apuntado que no se conoce la autoría del monolito encontrado en su municipio y que, mientras no se conozca su sentido y los efectos de la aparición, solicitan a la gente que "evite ir a visitarlo", después de que a lo largo de este lunes "cientos de personas" hayan acudido al lugar.

"Es una zona que no está preparada para ello y puede ser perjudicial y peligroso", ha advertido el Ayuntamiento, quien ha recordado que "cerca hay laderas por las que una persona podría caer". También pide tener en cuenta la situación epidemiológica, por lo que también apela a la "responsabilidad individual".