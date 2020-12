El PSOE denuncia en Salamanca que PP y Ciudadanos duplican en los Presupuestos de la Junta las partidas al pago de asesores "mientras niegan dinero a médicos, trabajadores en ERTE, becas y residencias"

“No hay para médicos, no hay para becas, no hay para las residencias pero sí hay para duplicar el número de asesores de Igea y de Mañueco en la Junta”, con estas palabras se ha referido la secretaria de organización del PSOE de Castilla Y León, Ana Sánchez, al hecho de que los Presupuestos de la Junta presentados recientemente por el gobierno regional de PP y Ciudadanos contemplen, e incluyan, duplicar el número de asesores, o cargos de confianza, en relación a los que había con el anterior gobierno autonómico

Ana Sánchez, que ha comparecido este miércoles, 9 de diciembre, en rueda de prensa junto al Secretario General del PSOE de Salamanca Fernando Pablos tras mantener un encuentro de trabajo con la dirección de los socialistas salmantinos ha explicado que, tras un estudio pormenorizado de los Presupuestos para el año que viene, “hemos podido comprobar” que Igea y Mañueco no solo duplican los cargos de confianza que tenía el anterior gobierno autonómico sino que también incrementa las partidas destinadas al pago de este personal de confianza en un 114%, o lo que es lo mismo, “1.600.000 euros en asesores tienen Mañueco e Igea, y no se les cae la cara de vergüenza”, ha remachado.

En esta misma línea, la secretaria de organización regional, ha recriminado también al ejecutivo encabezado por Mañueco e Igea que no haya ni un solo euro para, entre otros ejemplos, la hostelería, o que “ni un solo trabajador de esta tierra haya recibido un solo céntimo de las ayudas complementarias de la Junta a los ERTES” o que, en relación a la Sanidad, “lo único conocido sea un decretazo que merma y recorta los derechos de los sanitarios que luchan contra la pandemia” o, ha añadido, “poner barracones a las puertas de los Centros de Salud” además de, con respecto a las residencias, “votar en contra de constituir una comisión de investigación que averigüe que ha pasado y está pasando en ellas”

No hay para médicos, no hay para becas, no hay para las residencias, ha insistido Ana Sánchez, en definitiva, “no hay para luchar contra la pandemia” pero sí hay para pagar a asesores y cargos de confianza como “Cosidó, para ex senadores, y para todos los diputados de Ciudadanos que no fueron elegidos por los votantes y que fueron castigados en las urnas como consecuencia de la traición perpetrada tras el pacto de la rapiña”, en referencia al pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos tras la victoria del PSOE en las últimas elecciones autonómicas celebradas.

La secretaria de organización del PSOE ha hecho hincapié en este sentido, y a modo de ejemplo, en la elección de Cosidó como asesor del presidente Mañueco, que ha calificado como “degeneración” puesto que es conocido como “la kitchen de Castilla y León, un señor conocido por desviar más de medio millón de euros para tapar los casos de corrupción del PP” afirmación tras la que se ha preguntado, “¿es en estas materias en las que asesora a Mañueco?”. Un señor conocido por, ha añadido, “perseguir adversarios políticos”, esto es, ha dicho, “una auténtica vergüenza”

Mientras Mañueco e Igea destinan 1.600.000 euros a pagar asesores, los socialistas de Castilla y León están dedicado a “sacar esta tierra a adelante”, y mientras Mañueco está desaparecido o toma decisiones unilaterales y sin consensuar, tenemos el caso contrario de Luis Tudanca, que ya se ha reunido con la mesa sectorial de la sanidad, ha hecho propuestas concretas junto al presidente del colegio de médicos en materia sanitaria, ha mantenido encuentros con los representantes de los sectores más afectados por la pandemia consensuando medidas y planes de choque que llevamos a las Cortes y que, “fueron rechazados por el PP y Ciudadanos” ha concluido.

En esta misma línea se ha manifestado el Secretario General del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, quién ha anunciado que los socialistas están trabajando ya en las enmiendas que presentarán a los Presupuestos de la Junta con el objetivo claro de mejorarlos para la provincia puesto que lo que se deduce “con los presupuestos presentados es que el tándem letal Mañueco e Igea tienen olvidada a Salamanca”.

Tras congratularse porque uno de los servicios hospitalarios, el de radioterapia, pase al nuevo hospital a partir del próximo lunes, a la vez de pedir que “de forma ágil”, vaya pasando todos los demás, Pablos ha demandado un aumento de la partida presupuestaria para el nuevo hospital en el año 2021 porque, los poco más de cien mil euros presupuestados, “es una tomadura de pelo a Salamanca, algo que hay que arreglar, y los socialistas trabajaremos para ello” ha dicho





En esta misma línea, el líder de los socialistas salmantinos ha pedido una potenciación del hospital de Béjar, una potenciación en el sentido de recuperar las prestaciones, como mínimo, que tenía antes de la pandemia. Una exigencia que presentará el PSOE de Salamanca en las Cortes en forma de enmienda, entre otras muchas, para solucionar los problemas que “la Junta de Castilla y León, el PP y Ciudadanos, el tándem Mañueco e Igea, son incapaces de resolver.” Ha finalizado.