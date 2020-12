Vende su PS5 después de que su mujer descubriera que no era un purificador de aire

Encontrar una PlayStation 5 estos días sin tener que pagar por ella un precio mucho mayor al recomendado por Sony (en España, 499 € por la edición estándar y 399 € por la Edición Digital) es difícil. Sin embargo, un usuario de Taiwán, Jin Wu, pudo comprar una PS5 de segunda mano por un precio rebajado. El motivo, según explica el jugador en su cuenta de Facebook, es que el comprador original de la PS5 no quería deshacerse de ella, pero tuvo que hacerlo porque la mentira que le contó a esposa no cuajó: le dijo que el aparato era un purificador de aire, no una consola, según cuentan desde DualShockers, informa el diario digital El Español.

Wu estaba buscando en distintas redes sociales una PlayStation 5 de segunda mano con la poca esperanza de dar con una que no haya sido adquirida por los especuladores que las están vendiendo por precios que doblan y triplican el recomendado. Para su sorpresa, encontró una que no solo no era más cara que en las tiendas, sino más barata que comprada nueva. La máquina la vendía una mujer que, según Wu, no parecía tener mucha idea de cuánto costaba la máquina, y acordó un lugar y una hora con ella para hacer el intercambio.

Sin embargo, no fue ella quien acudió a la cita, sino su marido. Wu le preguntó si la vendía porque había comprado dos por error. No era el caso. Le explicó que estaba siendo forzado a vender la consola después de que su esposa descubriera que le había mentido: le había dicho que era un purificador de aire, no un sistema de videojuegos. "Me quedé en silencio después de ver la mirada en sus ojos", explica Wu en su Facebook. "Podía sentir su dolor. Parece que las mujeres aún pueden saber la diferencia entre una consola PS5 y un purificador de aire".